Корпорация Зе. Палица готовится взять под контроль Ровенщину

Во второй половине февраля должен состояться съезд партии "Слуга народа" на котором, помимо прочего, будут назначены главы областных партийных организаций. В Ровно надеются, что это положит конец вражды, которая идет между местными "слугами народа" за право быть главным

Глава волынского облсовета Игорь Палица и нардеп Александр Алексийчук

Во второй половине февраля должен состояться съезд партии "Слуга народа" на котором, помимо прочего, будут назначены главы областных партийных организаций. В Ровно надеются, что это положит конец вражды, которая идет между местными "слугами народа" за право быть главным

Для ровенского политикума крайне важно, кто возглавит в области партию президента Зеленского. Это кардинально повлияет на ход и результаты будущих местных выборов. А особенно на перераспределение должностей и ресурсных потоков в области.

Сразу после выборов главным претендентом был народный депутат Дмитрий Соломчук. Он даже стал сопредседателем фракции "Слуги народа". Но скандал с судимостью у другого ровенского депутата Романа Иванисова и непомерные амбиции Соломчука его погубили. Он хотел назначить своего губернатора Ровенской области, своего руководителя таможни, прокурора области и начальника СБУ. В столице были поражены такой дерзостью. В конце концов Соломчука лишили должности сопредседателя фракции и по сути отстранили от руководства ровенскими "Слугами народа".

Однако Дмитрий Соломчук не отбросил идеи возглавить областную партийную организацию. Он заручился поддержкой местного влиятельного бизнесмена Романа Куриса, собственника жилого микрорайона "Счастливый". С его деньгами и связями Соломчук планирует вернуть себе влияние в партии. В обмен на выдвижение Романа Куриса кандидатом в мэры Ровно, а его людей в депутаты горсовета от партии "Слуга народа".

Еще один народный депутат претендует на титул главного "Слуги народа" в Ровенской области: Александр Аликсийчук. Он стал нардепом по 154-му избирательному округу. В политике он человек не самостоятельный и в начале действовал в интересах ровенского бизнесмена, владельца строительной компании "Интер-бетон" Юрия Чаборая. Сначала Аликсийчук был активным партийцем "Самопомощи" и планировал возглавить областную партийную организацию. Сам Чаборай, не последний человек в местной "Батькивщине" и возглавляет Ровенскую районную партийную организацию. Контроль над "Самопомощью" и "Батькивщиной" должны были обеспечить серьезную группу влияния в области. Но рейтинг "Самопомощи" упал и Аликсийчуку "купили билет" на выборы от партии Зеленского.

Став народным депутатом и дождавшись ослабления Соломчука, Александр Аликсийчук включился в борьбу за руководящую должность в местной "Слуге народа". И нашел себе гораздо более серьезного покровителя. Теперь Аликсийчук – человек Игоря Палицы. Даже занял пост сопредседателя межфракционного объединения "Великая Волынь". С новым покровителем у Аликсийчука значительно выше шансы стать главным "слугой". Также на него будет возложена реализация местного политического проекта "Большая Волынь". Которая будет действовать в интересах Палицы и с ресурсом одного из совладельцев корпорации "Континиум" Степана Ивахива.

Еще один нардеп от "Слуги народа" Александр Ковальчук тоже не против возглавить областную партийную организацию. Ради этого он не исчезает из эфира местного телеканала "Ровно 1". Не жалея денег на дорогое эфирное время. Правда Ковальчук не самостоятельный игрок, а своеобразная корпоративная собственность группы местных бизнесменов. Которые в свое время уже были среди влиятельных политиков. За спиной Ковальчука стоят бывшие народные депутаты: Юрий Благодир (Партия регионов), Виктор Матчук (Наша Украина) и Валерий Богуцкий (Батькивщина). Как можно понять, политические взгляды тут ни при чем, только бизнес. Точнее, строительный бизнес.

Есть еще народные депутаты Александр Салійчук, Сергей Литвиненко и Роман Иванисов. Но теперь эти нардепы не могут претендовать на руководство в "Слуге народа" в Ровенской области. У Салийчука нет собственного ресурса и влиятельных людей за спиной. Да и в области его не знают. Литвиненко имеет неприятную и мутную историю, которую публиковали в СМИ, относительно контактов с похитителями активиста майдана Вербицкого. Ну а про Романа Иванисова и его судимость вообще можно и не вспоминать.

Но есть еще два претендента не из числа действующих народных депутатов.

Игорь Хомич был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", в избирательном списке под номером 179. Очередь до депутатства не дошла. Но есть ресурсы, амбиции и поддержка. В частности поддержка городского головы Ровно Владимира Хомко. Недавно Хомич получил один из самых хлебных маршрутов общественного транспорта в Ровно. Куда запустил старые импортные автобусы. Да еще и получил немалую дотацию из городского бюджета на компенсацию льготных перевозок граждан. Жена Игоря Хомича недавно возглавила Центр предоставления административных услуг.

Мэру Ровно Владимиру Хомко нужно, чтобы Игорь Хомич возглавил местную организацию "Слуги народа". И обеспечил поддержку партии Зеленского на предстоящих местных выборах. За это Хомичу обещают депутатство и место секретаря Ровенского городского совета. А впоследствии и кресло мэра, после того, как Хомко добровольно уйдет в отставку за год-два после выборов.

Виталий Коваль председатель Ривненской областной государственной администрации. И тоже хочет стать главным в "Слуге народа" на Ровенщине. Это дало бы ему возможность закрепиться и спокойнее чувствовать себя в кресле губернатора. Сегодня его спокойствие зависит от председателя областного совета Александра Данильчука. Он смог договориться о его назначении, пока другие нардепы воевали друг с другом за своих кандидатов. Данильчук смог сформировать депутатское большинство из числа недовольных из других фракций. Но Коваль не смог удержать это большинство.

Между всеми этими претендентами идет ожесточенная борьба с применением всех возможных средств. Как следствие, постоянное падение рейтинга партии "Слуга народа" и президента Зеленского. Прогнозируем, что и после съезда партии "Слуга народа" и назначения председателя областной партийной организации ситуация не измениться. И борьба внутри партии продолжится.