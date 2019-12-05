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Умови, які необхідно виконати власнику земель для внесення відомостей до Держземкадастру

04 грудня 2019

Всім власникам Державних актів на право приватної власності на землю, в тому числі що видані до 2004 року та станом на 01.10.2019 р. не внесені до автоматизованої системи Державного земельного кадастру і не мають кадастрового номера, необхідно виконати комплекс робіт для внесення інформації про земельну ділянку до Державного земельного кадастру, так як:

Кадастровий номер є обов’язковим при укладанні угод про перехід права власності на земельні ділянки (спадщина, купівля-продаж та інше), застави земельних ділянок або прав на них (стаття 132, 133 Земельного кодексу України).

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки в межах населено пункту без кадастрового номера є вищою, ніж у земельних ділянок яким присвоєно кадастровий номер в три рази, що підвищує суму земельного податку (наказ Мінагрополітики 25.11.2016 №489 та стаття 201 Земельного кодексу України), а для земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів отримати Витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки є взагалі неможливим (наказ Мінагрополітики 23.05.2017 № 262)

Для внесення відомостей про земельну ділянку до кадастру та присвоєння кадастрового номера, власнику необхідно зробити три кроки:

-Замовити Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у розробника документації із землеустрою – будь-якої землевпорядної організації;

-Надати розроблену документацію до Центру надання адміністративних послуг для Державної реєстрації земельної ділянки;

-Безкоштовно отримати витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку та внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

-Зареєструвати право на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав в Центрі надання адміністративних послуг

Внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру є запорукою вільного розпорядження земельною ділянкою та сплати відповідного земельного податку, а також дуже доречне в переддень відкриття ринку земель.

Для отримання більш детальної інформації про земельні ділянки рекомендуємо звернутатися до Органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки (до землевпорядника селищної ради).

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