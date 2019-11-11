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Популярну у підлітків соцмережу TikTok перевірить влада США - компанію підозрюють у передачі даних Китаю
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Популярну у підлітків соцмережу TikTok перевірить влада США - компанію підозрюють у передачі даних Китаю

11 листопада 2019

Китайська соціальна мережа стає популярнішою серед американських тінейджерів.

Федеральна влада США перевірить угоду про придбання американського мобільного додатку для соцмереж Musical.ly китайською корпорацією Beijing ByteDance Technology, яка володіє соцмережею TikTok. Вартість угоди склала 1 млрд доларів.

Популярність TikTok серед американських підлітків зростає одночасно зі зростанням напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Близько 60% з 26, 5 млн щомісячних активних користувачів TikTok у США - це молоді люди у віці від 16 до 24 років.

Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS), який вивчає операції, які здійснюються іноземними покупцями, на предмет потенційної загрози національній безпеці, почав розгляд угоди з покупкою Musical.ly.

"Повідомляється, що уряд США має докази того, що TikTok, який належить китайському власнику, надсилає дані до Китаю. Важко сказати, чи це правда, але проблема полягає у тому, що кожна китайська компанія має виконувати накази Комуністичної партії Китаю", - коментує ситуацію виконавчий директор правозахисної організації Human Rights Watch, Кеннет Рот.

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Минулого тижня сенатори Чак Шумер і Том Коттон звернулися до в. о. директора Національної розвідки США Джозефа Магуайра із закликом провести розслідування про потенційну загрозу національній безпеці у зв'язку з цією угодою. Вони заявили про стурбованість збором призначених для користувача даних, які здійснює соціальна мережа, а також тим, що китайська сторона може цензурувати контент, який бачать користувачі в США. Вони також побоюються, що TikTok потенційно можуть використовувати для здійснення впливу на погляди американців.

Бажання американських законодвців розслідувати соціальну мережу стало предметом жартів популярного у США коміка Тревора Ноа.

"Сенатори закликають до розслідування щодо TikTok через побоювання, що додаток можливого шпигує за нами. Але майже кожен додаток вже знає, де ми знаходимося, тільки Uber, якось примудряється помилятись", - відзначив комедіант.

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