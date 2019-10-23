Календар подій

Кожен день Щось, та значить. Майбутній тиждень багата подіямі.

21 жовтня

У понеділок немає офіційніх міжнародніх свят, но існують значні пам'ятні дати. Так, 21 жовтня 1520 року португальського мореплавець Фернан Магеллан відкрів протоку, назв Згідно Магеллановій. У 1824 году англієць Джозеф Аспдін запатентував портлендській цемент. У тисяча вісімсот п'ятьдесят вісім году в Паріжі Вперше БУВ Виконання канкан. Це сталося під час прем'єри оперети «Орфей у пеклі» Ж. Оффенбаха. У 1879 году американський винахідник Томас Алва Едісон віпробував свою Першу лампу розжарювання з вугільною ниткою. У 1915 году Було передано перший трансатлантічній радіотелефонне ПОВІДОМЛЕННЯ з Арлінгтона (штат Віргінія, США) в Париж.

У 1923 році перший планетарій відкрився в Німецькому музеї в Мюнхені. Його продемонстрував професор Вальтер Бауерсфельд. У 1926 році в цей день сталася трагедія з американським фокусником Гаррі Гудіні. Його називають одним з найбільших ілюзіоністів сучасності. Багато його трюки були настільки небезпечними, що їх не ризикують повторювати через майже сторіччя. Сам Гаррі не раз потрапляв до лікарні після своїх виступів. Він помер в 52 роки, під час гастролей. Смерть великого фокусника була безглуздою і трагічною ... 22 жовтня 1926 року під час гастролей в Монреалі в гримерку до Гудіні увійшли троє студентів, один з яких, Гордон Уайтхед, був чемпіоном коледжу з боксу. Він запитав Гудіні, чи дійсно той здатний витримати кілька сильних ударів в живіт, нічого при цьому не відчувши. Гудіні, занурений у свої думки, кивнув, і студент несподівано завдав артисту два або три удари. Гудіні ледве зупинив його: «Почекайте, мені треба підготуватися», після чого напряг прес - «Ось, тепер можете бити». Студент вдарив пару разів і відчув залізний черевний прес Гудіні. Кілька днів Гаррі не звертав уваги на підсилюється біль в області живота. Під час виступу в Детройті ілюзіоніст впав прямо на сцені, і його довелося госпіталізувати. Удари студента спровокували розрив апендикса, в результаті якого розвинувся перитоніт. Лікарі прогнозували швидку смерть, але ілюзіоніст протримався кілька днів, що досить довго для такого випадку. 31 жовтня 1926 року Гаррі Гудіні помер в Детройті, його тіло було доставлено в Нью-Йорк і поховано в бронзовому коробі, який він використовував для своїх трюків. Після похорону з'явилися непідтверджені чутки про те, що фокусника отруїли його заздрісники. Внучатий племінник Гудіні Джордж Хардін в 2007 році наполягав на необхідності ексгумації тіла Гудіні, дотримуючись гіпотези, що його знаменитий родич став жертвою умисного змови і був насправді отруєний отрутою. Студент, який завдав фатальні удари, не поніс за це ніякої відповідальності. Через 100 років від дня народження Гудіні (намічена дата була 6 квітня 1974 року народження, так як дані про місце і дату народження ілюзіоніста суперечливі) повинно було бути оприлюднено його заповіт, в якому будуть розкриті секрети його трюків. Багато газет на перших шпальтах спеціально залишили місце для екстреного повідомлення про заповіті. Але ні в зазначений день, ні в будь-який наступний жодна нотаріальна контора і жоден нотаріус не підтвердили факт існування самого заповіту. Цей вчинок іноді жартома називають «останнім фокусом Гудіні».

У 1944 році в Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля «Рубікон». Корабель був знайдений без пошкоджень, а на його борту перебувала тільки собака. Судно було у відмінному стані, якщо не брати до уваги порваного буксирного троса, звисають з носа корабля. У 1945 році жінкам у Франції вперше було дозволено брати участь в голосуванні. У 1970 році в Корейської церкви відбулося одночасне вінчання 777 пар. Неофіційні свята, за які світ зобов'язаний різним співтовариствам, в тому числі, в соцмережах - День різнокольорових парасольок і Міжнародний день начос (начос - популярна закуска мексиканського походження, чіпси з тортильи). Іменини у Пелагеї, Таїсії, Марії, Трифона, Надії, Урсули, Павла, Гіларі, Тетяни, Миколи, Дмитра і Петра. 22 жовтня Щорічно 22 жовтня, починаючи з 1998 року, у світі відзначається Міжнародний день заїкаються людей. Ідея заснування цієї дати народилася за підтримки Міжнародної асоціації заїкаються людей (ISA), заснованої в 1995 році і позиціонує себе як «рупор всіх заїкуватих людей на міжнародному рівні». Згідно з даними ISA, близько 1% населення світу страждає від заїкання. Відповідно до Міжнародної класифікації хвороб, заїканням називається порушення мови, яке характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів і слів, а також частими зупинками або нерішучістю в промові, що розривають її ритмічне протягом. Тому організація Міжнародного дня заїкається людей - це тільки один з наймасштабніших проектів ISA. В цей День, який щороку присвячений певній темі, проходять різні конференції, семінари, зустрічі та ряд соціальних заходів, спрямованих на підвищення інформованості співтовариства про проблеми і складнощі, з якими доводиться стикатися заикающимся людям у повсякденному житті. Заїканням страждали багато великих людей, наприклад, Демосфен, Уїнстон Черчілль, Мерилін Монро, Ісаак Ньютон та багато інших.

Є у вівторок і значущі дати. Так, у 1797 році в цей день французький вчений Андре Жак Гарнерен здійснив перший в історії стрибок з парашутом з літального апарату - повітряної кулі. Стрибок був здійснений з висоти 1000 метрів над одним з парків Парижа. У 1878 році в Англії пройшов перший матч з регбі при штучному освітленні. У 1883 році в Нью-Йорку відкрилася «Метрополітен-Опера». У перший вечір звучала опера Гуно «Фауст». Це – одні з найбільших театрів світу. У перші роки він віддавав перевагу операм Вагнера, а німецької трупою театру керував диригент Леопольд Дамрош. Чверть століття потому, коли художнім керівником став Артуро Тосканіні, серед прем'єр з'явилася і опера «Пікова дама» у постановці Густава Малера. У старому будинку «Метрополітен Опера» в 1910-х роках проходили прем'єри творів Джакомо Пуччіні: «Дівчина з Заходу», триптиха «Плащ», «Сестра Анжеліка» і «Джанні Скіккі». У жовтні 1958 року відбулася прем'єра опери «Ванесса» Семюеля Барбара, удостоєний Пулітцерівської премії за видатний музичний твір. З початку 20 століття «Метрополітен Опера» вважалася поряд з Віденським оперним театром і театром «Ла Скала» в Мілані провідною оперною сценою світу. Скорочено театр часто називають «Мет». З травня по червень театр виїжджає на гастролі. Крім того, в липні театр дає безкоштовні вистави у парках Нью-Йорка, що збирають величезну кількість глядачів. Оркестр і хор театру працюють на постійній основі, а солісти та диригенти запрошуються за контрактом на сезон або на певні спектаклі. Опери традиційно виконуються мовою оригіналу. Основу репертуару складає світова класика. В 1909 році вперше жінка - француженка Еліза Дерош - здійснила одиночний політ на літаку. На той момент їй було 23 роки. У 1910 році і в 1913-1914 роках де Ларош роз'їжджала з «літаючим цирком» по світу. Під час Першої світової війни, коли жінки були офіційно відсторонені від польотів, служила водієм у французькій армії. У червні 1919 року де Ларош поставила два «жіночих» світових рекорди – за висоти і дальності польоту. 18 липня 1919 року де Ларош і пілот двомісного літака, на якому вона планувала здавати іспит на допуск до професійних польотів, загинули в авіакатастрофі на аеродромі Кротуа. Перші газетні повідомлення стверджували, що де Ларош особисто пілотувати літак, потім вийшло уточнення, що вона летіла пасажиркою. Пам'ятник льотчиці встановлений в аеропорту Ле Бурже. У 1938 році американський винахідник Честер Карлсон продемонстрував свій апарат для отримання копій паперових документів. Він народився в Сіетлі (США), закінчив Каліфорнійський технологічний інститут і в пошуках роботи відправився в Нью-Йорк, де влаштувався у патентний відділ фірми «Меллорі», що займалася електронікою. Саме в патентному відділі, коли потрібної копії патенту під рукою не виявлялося, Карлсон вперше задумався про те, що добре було б придумати якийсь швидкий і дешевий спосіб копіювання потрібних паперів. Він відправився в нью-йоркську Публічну бібліотеку і став переривати гори технічної літератури. Його увагу привернуло опис експериментів одного угорського вченого з речовинами, які змінюють свої електричні властивості під дією світла. Так виникла ідея электрофотографии. Перша в історії ксерокопія була отримана 22 жовтня 1938 року на цинковій пластинці, покритій шаром сірки. Створення на ній статичного заряду і опромінення пластинки через скло з нанесеною на нього написом перенесло напис на шар сірки. Прилиплі порошинки дозволили прочитати: «10-22-38 ASTORIA». Проте були потрібні ще роки, щоб довести технологію електричного копіювання до досконалості. У 1947 році маловідома компанія «Халоид» з міста Рочестера приступила до розробки копіювальної техніки на основі винаходу Карлсона. Два роки потому у продажу з'явилася перша в історії модель копіювального апарату. Технологію копіювання назвали «ксерографією» – від грецьких слова «ксерос» («сухий») і «графі» (пишу).Від «ксерографии» відбулося і нову назву компанії «Халоід» (Haloid) - з 1955 року, після об'єднання з британською фірмою Rank Organisation, вона стала називатися «Ренк Ксерокс» (Rank Xerox), а потім і просто Xerox. Справжній же успіх прийшов в 1959 році з виходом моделі 914, яка стала стрімко набирати популярність, а «Ксерокс» заробив сотні мільйонів доларів. Сам же винахідник ксерографії Честер Карлсон з 150 мільйонів доларів, отриманих ним від «Ксерокс», 100 мільйонів витратив на благодійність. У 1964 році французький філософ і письменник Жан-Поль Сартр відмовився від Нобелівської премії. У 1965 році на екрани Італії і Франції одночасно вийшов фільм Федеріко Фелліні «Джульєтта і духи», що став першою кольоровою стрічкою майстра. У 1980 році Папа Римський скасував вердикт 1633 року засуджує Галілея. У 2009 році вийшла в світ офіційна версія «Windows 7». Неофіційні свята - Міжнародний день захисту чоловічої нервової системи від насильницьких дій з боку жінки, Всесвітній день клавіші CAPS LOCK і День карнавалу чудес. Іменини у Абрама, Андрона, Афанасія, Максима, Петра, Якова, Марка і Костянтина.