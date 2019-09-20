Застуду можуть скоро подолати - вчені близькі до нових ліків

Вчені вважають, що вони знайшли спосіб зупинити застуду та близькоспоріднені віруси, які можуть призвести до паралічу.

Замість того, щоб намагатися їх напряму атакувати, дослідники звернули увагу на ключовий білок всередині наших клітин, який потрібен вірусам, щоб розмножуватися.

Цей підхід дав позитивний результат під час експериментів над клітинами мишей. Однак американські дослідники поки що не готові до випробувань на людях.

Боротьба із застудою стала масовою проблемою в медицині.

Більшість таких захворювань викликані риновірусами, їх існує близько 160 різних типів. Ці віруси мутують так легко, що швидко стають стійкими до лікарських препаратів та вчаться ховатися від імунної системи.

Це призвело до ідеї створення "терапії, орієнтованої на господаря"- тобто мова йде про те, щоб зробити наше тіло невразливим до цих вірусів.

Команда зі Стенфордського університету та Каліфорнійського університету в Сан-Франциско знайшла один із компонентів, від яких залежать віруси.

Вчені почали працювати з клітинами людини, а потім використовували редагування генів, щоб відключити інструкції всередині нашої ДНК.

Ці модифіковані клітини потім піддавалися впливу низки ентеровірусів - сюди входять риновіруси, які викликають застуду, та більш небезпечні віруси, які тісно пов'язані з поліомієлітом та можуть спричинити параліч.

Усі віруси не змогли реплікувати всередині клітин, у яких вимкнено інструкції щодо білка.

Потім вчені створили генетично модифікованих мишей, які були повністю нездатні виробляти цей білок.

"Відсутність цього гена повністю захистила мишей від вірусної інфекції", - сказав доцент Ян Керрет зі Стенфорда.

"Ці миші завжди гинули [без мутації], але зараз вони вижили, і ми побачили дуже сильне зменшення вірусної реплікації та дуже сильний захист".

Результати, опубліковані в журналі Nature Microbiology, показали, що генетично модифіковані миші були здоровими, попри те, що їм не вистачало протеїну протягом усього життя.

План полягає не у виробництві генетично модифікованих людей, а в пошуку препарату, який може тимчасово придушити білок та захистити організм.

"Ми визначили фантастичну ціль, від якої залежать усі ентеровіруси та риновіруси. Якщо її забрати, у вірусу справді немає шансів", - сказав професор Каретт.

Він додав: "Це дійсно хороший перший крок, другий крок - отримати хімічну речовину, яка імітує це генетичне стирання".

"Я думаю, що розвиток може відбуватися відносно швидко".

Роль протеїну у вірусній реплікації залишається невизначеною і потребує подальшого дослідження.

Для більшості людей звичайна застуда - це скоріше незручності, ніж загроза їхньому здоров'ю. Але є астматики, яким ці віруси погіршують симптоми, а деякі ентеровіруси можуть викликати параліч, якщо вони поширяться на мозок.

Професор Джонатан Бал, вірусолог з університету Ноттінгема, який не брав участі в дослідженні, сказав, що воно хороше, але вченим потрібно впевнитися, що цей підхід безпечний.

"Зростає інтерес до розробки методів лікування, орієнтованих на ці "білки-господарі", оскільки це може потенційно подолати мутацію вірусу - одного з головних бар'єрів для розвитку ефективних широко активних антивірусних препаратів.

"Але, звичайно, віруси дуже пристосовані, і може статися так, що навіть лікування, орієнтоване на господаря, їх зажене в глухий кут зовсім ненадовго".