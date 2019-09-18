Чому курс долара падає, а ціни - ні

Нацбанк вкотре зміцнив курс гривні й встановив його на рівні 24,71 за долар. Востаннє таке було три роки тому - у серпні 2016-го.

Чому зміцнюється гривня, як довго це триватиме і чи стають товари дешевшими? Пояснюємо максимально коротко.

Ще на початку року офіційний курс становив понад 28 гривень за долар, зараз - менш як 25.

Такі тенденції - наслідок одразу кількох чинників, які й визначають сприятливу для гривні ситуацію.

Найчастіше експерти виділяють наступні причини зміцнення національної валюти:

Іноземці скуповують українські ОВД П (облігації внутрішньої державної позики). Це цінні папери, які випускає міністерство фінансів і які обіцяють інвесторам високу дохідність - понад 15% річних. За останніми даними, обсяг вкладень нерезидентів в українські цінні папери вже сягнув майже 88 мільярдів гривень.

(облігації внутрішньої державної позики). Це цінні папери, які випускає міністерство фінансів і які обіцяють інвесторам високу дохідність - понад 15% річних. За останніми даними, обсяг вкладень нерезидентів в українські цінні папери вже сягнув майже 88 мільярдів гривень. Високі ціни на товари, які Україна експортує. Зокрема - на аграрну продукції та металургію

Зокрема - на аграрну продукції та металургію Сезонність. Укріплення гривні влітку - традиційний для цієї пори року процес, пов'язаний передусім з експортом української аграрної продукції в інші країни

Дійсно, попередні прогнози передбачали, що із настанням осені тенденції на валютному ринку мали б змінитися. Очікувалося, що гривня поступово почне послаблюватися. Втім, цього не сталося - принаймні поки що.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса в розмові з BBC News Україна пов'язав це із загальним оптимізмом інвесторів щодо України, який спостерігається після оновлення влади.

"Прогнози про послаблення гривні враховували сезонний фактор, але, як бачимо, на все це наклався оптимізм, який є у всіх - як у внутрішніх, так і зовнішніх гравців. Є дуже позитивні очікування від реформ, які були анонсовані новою владою, - вони подобаються як інвесторам, так і переважній більшості українців", - каже Сергій Фурса.

"Я б сказав, що саме цей оптимізм наразі і є головним чинником посилення національної валюти", - додає експерт.

"Інша справа - є питання, як довго цей оптимізм буде зберігатися і наскільки він буде сильним. Відповіді на це питання ми не знаємо, тому й прогнозувати майбутній курс в нинішній ситуації неможливо", - додає експерт.

Водночас головний редактор журналу "Гроші" Олександр Крамаренко каже, що перебільшувати вплив позитивних економічних очікувань на курс не варто. Нинішнє укріплення гривні він називає ситуативним і прогнозує неминучий відкат до попередніх показників.

Це - питання, яке хвилює багатьох українців чи не найбільше. За умови суттєвих змін курсу мали б змінюватися й ціни, міркують користувачі соцмереж.

Частина з них навіть підозрюють торгівельні мережі та інших продавців на ринку в умисному утримуванні цін на попередньому - вищому - рівні.

Не все так просто, пояснює в розмові з BBC Олександр Крамаренко.

"Бізнес закуповував товарні партії, які зараз реалізує, подекуди кілька місяців тому. Зараз все це стоїть на полицях і знижувати ціни просто немає можливості - не завжди є місце для цього цінового маневру. Є речі, які так швидко не змінюються", - каже він.

"Варто розуміти, що бізнес працює ще й на очікуваннях. А зараз багато хто очікує, приміром, збільшення податкового тягаря, адміністративного тиску, штрафів - все це теж впливає на ситуацію з цінами. Бажання влади проводити детінізацію економіки за рахунок таких методів тиску - не найкраща ідея", - вважає експерт.

"Принцип простий: це ринок, і я вас запевняю: якби на ринку дійсно була можливість відпускати товари дешевше, хтось би першим це вже зробив".