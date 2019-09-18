Ціни на нафту підскочили після атаки в Саудівській Аравії

США опублікували супутникові знімки і посилаються на дані розвідки, аби підтвердити, що Іран стояв за атаками на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

Зі свого боку Іран заперечує причетність.

Інцидент скоротив світові поставки нафти на 5% та призвів до зростання цін.

У суботу з дронів атакували саудівські заводи в Абкайку і Хураісі, включаючи найбільші в світі нафтопереробні потужності.

Держсекретар США Майк Помпео відкинув заяви єменських повстанців про те, що це вони здійснили атаки, і заявив, що за нападом стоїть Тегеран. Іранська влада звинуватила його в обмані.

Пізніше президент Трамп повідомив в "Твіттері", що Вашингтону відомо, хто винуватець, і що США "націлені і заряджені", але чекають від саудівців повідомлень про те, як ті мають намір реагувати.

"Запаси нафти в Саудівській Аравії атаковані. Є підстави вважати, що ми знаємо винного, ми націлені і заряджені в залежності від підтвердження цих даних, але ми чекаємо від королівства інформації, хто, на їхню думку, стояв за атакою і на яких умовах ми діємо далі!" - написав Дональд Трамп.

В іншому твіті Трамп повідомив, що "нафти багато".

Саудівці не повідомила подробиць нападу, крім того, що людських жертв немає. Проте влада країни дала зрозуміти, що в змозі компенсувати тимчасові втрати.

Міністр енергетики принц Абдулазіз бін Салман заявив, що частина падіння виробництва буде компенсована за рахунок нафти, що знаходиться у величезних сховищах Саудівської Аравії.

Ця країна - найбільший в світі експортер нафти, що поставляє на ринки більше семи барелів щодня.

Неназвані американські чиновники поспілкувалися з New York Times, ABC та Reuters. Один з них заявив, що по цілях було нанесено 19 ударів, атаки відбулися з заходу та північного заходу - не підконтрольної території в Ємені.

Чиновники припускають, що місця запуску можуть бути в Північній затоці, Ірані чи Іраку.

ABC цитує високопоставленого американського чиновника, який стверджує, що Дональд Трамп повністю покладає відповідальність на Іран.

Ціни на нафту досягли максимуму за чотири місяці після суботніх нападів на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Атаки з дронів вивели з ладу потужності, які дають понад 5% світових поставок нафти.

На початку торгів у понеділок ціна на нафту марки Brent підскочила на 19% і склала $71,95 за барель. Ціна бареля нафти марки West Texas Intermediate піднялася на 15% до $63,34.

Показники трохи знизилися після того, як президент США Трамп оголосив про те, що скористається американськими нафтовим резервом, аби компенсувати нестачу нафти на ринку.

Ціна марки Brent після цього опустилася до $68,06 за барель, таким чином загальний підйом склав 13%. Американські ф'ючерси West Texas піднялися на 11% до $61,10.

Напади посилили тривогу інвесторів з приводу загальної геополітичної ситуації на Близькому Сході та погіршення відносин між Вашингтоном і Тегераном.

Ці побоювання призвели до зростання ціни на золото на азіатських ринках на 1%.

Буде потрібно кілька тижнів, перш ніж об'єкти в Абкайку і Хураісі знову запрацюють.

Видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився приблизно на 5,7 млн барелів на добу, це близько 50% від загального видобутку нафти в країні.