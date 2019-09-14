Новий айфон, Apple представила iPhone 11 і iPhone 11 Pro

Компанія Apple представила нову лінійку своїх айфонів. У них є додаткові камери та швидші процесори, які при цьому, за словами розробників, споживають менше енергії.

Презентація iPhone 11 та iPhone 11 Pro пройшла напередодні у Каліфорнії, де також продемонстрували нову модель "розумних" годинників Apple - Series 5.

Дешевша модель iPhone 11 представлена у шести кольорах. Смартфон оснащений 6,1-дюймовим дисплеєм Liquid Retina і процесором A13 Bionic - як стверджують у Apple, - найшвидшим на ринку.

У компанії також обіцяють, що iPhone 11 триматиме заряд батареї на годину довше, ніж його попередник - iPhone XR.

Воджночас компанія не стала презентувати модель, здатну працювати в мережах п'ятого покоління 5G, як це "анонсували" деякі чутки напередодні презентації.

У iPhone 11 - дві основні камери і одна фронтальна. Нові айфони будуть підтримувати режим нічної зйомки.

Його вартість у США складатиме від 699 доларів, утім в Україні ці смартфони вочевидь коштуватимуть дорожче.

Більш просунута модель - iPhone 11 Pro (та Pro Max).

У неї вже три основних камери (через що зовнішній вигляд смартфону жартома порівнюють з електробритвою чи електроплитою).

Також Apple представила функцію Deep Fusion, яка робить кілька знімків та об'єднує їх в одне зображення.

Діагональ екрану у Pro - 5,8 дюйма, а у Pro Max - 6,5 дюйма.

У комплекті до них буде йти швидка зарядка.

Модель Pro у Сполучених Штатах коштуватиме від 999 доларів, а Pro Max - від 1099 доларів.

У Apple повідомили подробиці свого стрімінгового сервісу Apple TV+, який був анонсований ще навесні.

До нього увійдуть кінострічки, серіали, документальні фільми, а вартість підписки складе у США 4,99 долара.

Покупці нових iPhone, iPad та Apple TV отримають у подарунок передплату на 12 місяців.

Представники Apple розповіли і про вихід п'ятої моделі "розумних" годиннків Apple Watch.

Їхня головна відмінність - постійно увімкнений екран.

У пристрої є GPS, і він зможе визначати місце розташування самостійно - без необхідності синхронізації з iPhone.

Стартова ціна годинників у США складе 399 доларів.

Кореспондент BBC News з питань технологій Дейв Лі

Свіжі оновлення у лінійках техніки Apple у першу чергу покликані поліпшити вже звичні для нас технологічні якості, а не додати якісь нові.

Камери iPhone Pro передовсім призначені для професіоналів у області фото- та кінозйомки. Здається, Apple розраховує, що новий смартфон зацікавить творців малобюджетних і документальних фільмів.

Цьому, серед іншого, має посприяти і більш ємна батарея, яка збільшить час автономної роботи.

Стрімінговий сервіс Apple TV+ буде дешевшим від своїх конкурентів, але чи справді він такий гарний?

У сервісів Disney+, Netflix і HBO вже є величезні архіви улюблених багатьма серіалів і фільмів. Apple цим похвалитися не може, і наразі незрозуміло, що будуть дивитися передплатники. Навіть через рік.

По суті, у Apple є гори грошей, які вони можуть використовувати для наповнення свого стрімінгового сервісу контентом, що, як сподівається компанія, сподобається глядачам.

Але поки що немає підстав стверджувати, що вона досягне тут успіху.

При покупці нових пристроїв Apple надасть безкоштовний річний доступ до Apple+, щоб максимально збільшити кількість користувачів. Але компанії доведеться переконати індустрію шоу-бізнесу, чому їм слід створювати контент для Apple, а не для конкурентів.