Хлопець місяць освідчувався дівчині, а вона цього не помітила

Чоловік освідчувався своїй подрузі багато разів, а вона цього й не помітила. Як це можливо?

30-річний Еді Окоро з Герефордширу обрав дещо незвичний спосіб освідчитися Келлі Рід. Він вирішив зробити якомога більше фото з обручкою. При цьому його кохана не повинна була помітити її.

Протягом місяця Окоро робив фото, на яких він тримав обручку перед Келлі, коли та спала, дивилась у бінокль на прогулянці або стояла на касі у магазині.

Він навіть підкинув обручку у скриньку, де 28-річна Келлі зберігає свої прикраси. Та все марно.

"Ті, хто пройшов через це, знають, як хочеться розказати про своє кохання так, щоб це стало відображенням вас і вашої пари, - написав Еді у Facebook. - Деякі планують флешмоб, ховають обручку в їжу або навіть замовляють цілу вивіску із заповітним запитанням. Але це не мій варіант, тому що "Еді не планує" ... Я - імпровізатор".

"Ідея полягала в тому, щоб зробити якомога більше смішних фото, поки я не знайду найкращий момент для освідчення, або поки вона мене не зловить", - написав Еді Окоро в соцмережі.

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Допис Еді Окоро у Facebook отримав 56 тисяч "шерів", а відео, на якому він тримає обручку і сміється, тоді як його подруга чистить зуби, повернувшись спиною, - 1,5 млн переглядів.

Пізніше чоловік все-таки виклав фото з нареченою, на руці якої красувалася обручка. А от довгоочікуване освідчення закохані залишили в таємниці.