Київ потрапив до списку міст, які за останні п'ять років показали найбільший прогрес у Глобальному індексі якості життя, який щороку складає дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.
Окрім Києва, в лідерах за покращенням - Москва (Росія), Белград (Сербія), Абіджан (Кот-д'Івуар) і Ханой (В'єтнам).
Втім, попри відчутний прогрес, в загальному рейтингу міст українська столиця все ж посідає лише 117 місце - це на одну сходинку вище, ніж минулого року. У 2015 році Київ перебував на 132 позиції.
"Після мирних і демократичних президентських і парламентських виборів ми підвищили оцінку стабільності в Києві, що дозволило йому трохи покращити свій загальний результат", - кажуть автори рейтингу.Водночас вони зазначають, що при оцінюванні брали до уваги події на Сході України, і це відчутно вплинуло на позиції української столиці в рейтингу.
Дослідження The Economist Intelligence Unit оцінює якість життя у 140 містах за різними показниками: зокрема, за політичною та соціальною стабільністю, злочинністю, освітою та доступом до медичних послуг.
На першому місці цьогорічного рейтингу, як і минулого року, опинився Відень (Австрія). Також у трійці лідерів - Мельбурн і Сідней (Австралія).
Рейтинг найгірших міст очолюють Дамаск (Сирія), Лагос (Нігерія) і Дакка (Бангладеш).
Найбільший регрес у показниках якості життя, кажуть в The Economist Intelligence Unit, за останні п'ять років продемонстрували Детройт (США), Асунсьйон (Парагвай), Туніс (Туніс), Каракас (Венесуела) і Триполі (Лівія).
Навесні цього року власний рейтинг міст за якістю життя також оприлюднилаамериканська консалтингова компанія Mercer. У ньому Київ посів 176 сходину з понад 200.
Найкращим містом за якістю життя автори так само визнали Відень (Австрія). На другій і третій позиціях опинилися Цюрих (Швейцарія) і Ванкувер (Канада).