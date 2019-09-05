Рейтинг міст за якістю життя

Київ потрапив до списку міст, які за останні п'ять років показали найбільший прогрес у Глобальному індексі якості життя, який щороку складає дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

Окрім Києва, в лідерах за покращенням - Москва (Росія), Белград (Сербія), Абіджан (Кот-д'Івуар) і Ханой (В'єтнам).

Втім, попри відчутний прогрес, в загальному рейтингу міст українська столиця все ж посідає лише 117 місце - це на одну сходинку вище, ніж минулого року. У 2015 році Київ перебував на 132 позиції.

"Після мирних і демократичних президентських і парламентських виборів ми підвищили оцінку стабільності в Києві, що дозволило йому трохи покращити свій загальний результат", - кажуть автори рейтингу.Водночас вони зазначають, що при оцінюванні брали до уваги події на Сході України, і це відчутно вплинуло на позиції української столиці в рейтингу.

Дослідження The Economist Intelligence Unit оцінює якість життя у 140 містах за різними показниками: зокрема, за політичною та соціальною стабільністю, злочинністю, освітою та доступом до медичних послуг.

На першому місці цьогорічного рейтингу, як і минулого року, опинився Відень (Австрія). Також у трійці лідерів - Мельбурн і Сідней (Австралія).

Рейтинг найгірших міст очолюють Дамаск (Сирія), Лагос (Нігерія) і Дакка (Бангладеш).

Найкращі міста за якістю життя

Відень (Австрія)

Мельбурн (Австралія)

Сідней (Австралія)

Осака (Японія)

Калгарі (Канада)

Ванкувер (Канада)

Торонто (Канада)

Токіо (Японія)

Копенгаген (Данія)

Найгірші міста за якістю життя

Дамаск (Сирія)

Лагос (Нігерія)

Дакка (Бангладеш)

Триполі (Лівія)

Карачі (Пакистан)

Порт-Морсбі (Папуа Нова Гвінея)

Хараре (Зімбабве)

Дуала (Камерун)

Каркас (Венесуела)

Найбільший регрес у показниках якості життя, кажуть в The Economist Intelligence Unit, за останні п'ять років продемонстрували Детройт (США), Асунсьйон (Парагвай), Туніс (Туніс), Каракас (Венесуела) і Триполі (Лівія).

Навесні цього року власний рейтинг міст за якістю життя також оприлюднилаамериканська консалтингова компанія Mercer. У ньому Київ посів 176 сходину з понад 200.

Найкращим містом за якістю життя автори так само визнали Відень (Австрія). На другій і третій позиціях опинилися Цюрих (Швейцарія) і Ванкувер (Канада).