Чого очікувати у вересні

Багато змін у школі, відсутність змін у цінах на газ, можливе подорожчання хліба та молока, метро з туалетами, - на такі зміни варто очікувати із початком вересня.

Їсти стане дорожче

У вересні можуть зрости ціни на деякі продукти.

Зокрема, як повідомили в Асоціації виробників молока, ціни на молочні продукти за серпень вже зросли на 5% проти червня-липня, і надалі зростатимуть у вересні. Наразі в Асоціації оцінюють можливе підвищення цін до кінця року на 3-5%. Загалом від початку року "молочний кошик" українців подорожчав на 16%.

Причинами цього виробники молока називають дефіцит сировини через скорочення поголів'я корів, високі податки, неефективну систему дотацій, а також "незрозумілі та непрогнозовані умови ринку землі для виробників молока".

"У разі відкриття ринку землі фермер має знати коли це станеться, за якими правилами, та чи отримає він пільгове кредитування для купівлі землі, яка забезпечить вирощування кормів для худоби. Чим довше нова ВРУ тягнутиме з відповіддю на ці запитання, тим швидше скорочуватиметься поголів'я у промисловому секторі", - заявив Михайло Соколов, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Водночас, як прогнозують у Економічному дискусійному клубі, подорожчати може і хліб.

Те, що добре для українського аграрного експорту - високі ціни на зернові на світових ринках, для внутрішнього може обернутися подорожчанням на близько 15% до кінця року. Із такими прогнозами погоджується і голова Союзу українського селянства Іван Томич. Щоправда, за його оцінками, восени хліб може здорожчати на 20-23%.

До школи - по новому

З 1 вересня на школярів, а також їхніх батьків, очікує ціла низка новацій.До шкіл та дитячих садків не пускатимуть дітей без обов'язкових щеплень, а батькам, які не роблять своїм дітям щеплення з принципових міркувань, пропонуватимуть навчати дитину дистанційно.

Загалом, від початку нового навчального року батьки зможуть обирати для дітей одну з трьох видів індивідуальної освіти: сімейна (домашня), екстернатура та педагогічний патронаж.

Указом президента шкільну форму скасовано. Проте учні 1-4 класів повинні носити жилети, що відбивають світло, у темну пору доби по дорозі до та зі школи.

Вчителі не оголошуватимуть оцінок на уроці, а дошки пошани для відмінників навчання ліквідують.

Зміни мають відбутися і у шкільних їдальнях, - обід нагадуватиме "шведський стіл", аби учні самі могли обирати, що їсти.

Ціни на газ: для промисловості - незмінні, для населення - під питанням

У вересні ціни на газ для промисловості залишаться незмінними. За повідомленням "Нафтогаз", мінімальна ціна для споживачів, що не мають боргів і закуповують понад 50 тис. кубів, становитиме 4 640 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування).Ціни на газ для населення, згідно із червневою постановою уряду, визначаються на основі найменшого з чотирьох показників - ціна газу для промисловості за попередній місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості імпортованого газу за попередній місяць, середньозваженої ціни газу на Українській енергетичній біржі, ціни газу, зафіксованій в іншій урядовій постанові - №867 від жовтня 2018 року.

Відповідно до цієї формули, у серпні ціни на газ для населення зменшились на 5,1% - до 4 653,54 гривень за тисячу кубів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

Нові ДБН - туалети в метро, вужчі смуги на дорогах

З 1 вересня набувають чинності оновлені Державні будівельні норми. Згідно із ними, відтепер при проєктуванні нових станцій метро чи реконструкції старих, на вході/виході зі станцій будуть передбачені туалети.

Ще одна новація стосується будівництва доріг. Зокрема, ліва смуга руху на швидкісних дорогах звузиться з 3,75 до 3,5 м, а зупинкова смуга навпаки розшириться - з 2,5 до 3 м.

За оцінками авторів змін, вужчі ліві смуги мають підвищити безпеку, змусити водіїв не перевищувати обмеження швидкості, і, як заявив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе, "зробить водіїв більш уважними за кермом".

Так само підвищити безпеку має ширша зупинкова смуга.

Закодовані ліки

Згідно із рішенням уряду, з 1 вересня 2019 року в рамках пілотного проєкту на упаковках медпрепаратів мало з'явитись маркування, за яким можна перевірити оригінальність препарату.

В уряді передбачали, що з вересня лікарські засоби матимуть на упаковці 2D код. Цей спецкод наноситиметься при виробництві ліків на заводах, а дані про це вводитимуть в єдину держсистему проведення моніторингу обігу лікарських засобів. Завдяки цьому пацієнти зможуть перевірити ліки, просканувавши код через мобільний додаток.

Проте, поки що цей додаток тількирозробляє Мінекономрозвитку. Очікують, що він стане доступним наприкінці року.

Водночас виробники, зокрема, і ті, кого представляє Європейська Бізнес Асоціація, хоч і підтримують загалом урядове рішення, висловлюють стурбованість відсутністю гармонізації вимоги кодування із домовленостями з ЄС щодо моніторингу обігу ліків та відсутністю усіх необхідних підзаконних актів, потрібних для запровадження кодування.