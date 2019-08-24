Нафтогаз дає газ на зиму за літніми цінами

"Нафтогаз" анонсував послугу "Газовий запас". Каже, що це дозволить українцям зекономити взимку. Як це працюватиме і чи дійсно все так добре, як обіцяють?

Що пропонує "Нафтогаз"

Впродовж останніх місяців ціни на газ в Україні зменшуються. Зараз вони на 25% нижчі від рівня попередньої зими.

Але із наближенням опалювального сезону ситуація на ринку, ймовірно, зміниться. І газ знову дорожчатиме.

"Нафтогаз" пропонує споживачам захиститися від можливого зростання цін і вже зараз придбати необхідний обсяг газу на зиму за нинішніми розцінками, а скористатися ним вже згодом.

Компанія відпускатиме газ для формування "газового запасу" за фіксованою ціною в 5 849 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ.

Для кінцевого ж споживача ціна буде трохи вищою і залежатиме від конкретного регіону. До неї додадуться вартість транспортування, тариф на розподіл тощо.

Коли і як можна придбати "газовий запас"

Для цього є трохи більше місяця. Оформити "газовий запас" можна до 25 вересня.

При цьому за літньою ціною можна отримати до 25 тисяч кубометрів газу. Цього має бути достатньо для забезпечення потреб одного домогосподарства на всю зиму.Щоб скористатися послугою, споживач має звернутися до центру обслуговування клієнтів своєї газопостачальної компанії, яка запропонує йому підписати додаткову угоду і внести передоплату.

При собі заявникам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

В "Нафтогазі" розповіли BBC News Україна, що оплату за "газовий запас" споживачі можуть вносити виключно в повному обсязі. Можливість розбиття цієї суми на частини не передбачена.

Скільки коштуватиме газ взимку, якщо не купувати "запас"?

Невідомо, але за прогнозами, ціни зростатимуть. Про це кажуть як у самому "Нафтогазі", так і експерти в енергетичній галузі.

"Якою буде зимова ціна, прогнозувати складно. Є ризик, що газ подорожчає, бо на нього збільшується попит. На це вказують і поточні біржові прогнози", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Такої ж думки і в Національному банку України. У свіжому звіті відомства йдеться, що після тривалого зниження цін на газ вони поступово стабілізуються, а надалі - зростатимуть.Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич в розмові з BBC News Україна припустив, що до зими ціна на газ цілком може зрости до 8 500 гривень за тисячу кубометрів. Тобто повернутися до рівня, який спостерігався під час минулого опалювального сезону.

Але і це - не межа, каже він: багато що залежить від того, чи вдасться "Нафтогазу" домовитися із "Газпромом" про транзит газу на наступний рік.

"З 20 мільярдами кубометрів газу у сховищах і наявністю транзиту цілком може виникнути ситуація, коли газ, якщо не дешевшатиме, то дорожчатиме не дуже суттєво - принаймні, не такими темпами, як зараз прогнозують. А от якщо про транзит не домовляться, і він буде зірваний, то може бути і 12 тисяч, і все, що завгодно", - каже експерт.

Що про нову послугу кажуть експерти?

На думку Дмитра Марунича, озвучена "Нафтогазом" ідея "газового запасу" - загалом є позитивною ініціативою, проте на практиці вона дозволить зекономити дуже обмеженому колу українців.

"Для тих, хто мешкає у багатоквартирних будинках, ця послуга, думаю, не має особливого значення, оскільки там обсяг споживання газу дуже невеликий. Цільова аудиторія цієї послуги - ті, хто мешкає у приватних будинках, сільське населення", - вважає він.

"Ця ініціатива, хоч і цікава, по факту допоможе зекономити виключно заможним українцям. Ми ж розуміємо, що для людей, які мешкають у сільській місцевості, відкласти кілька тисяч гривень і єдиноразово внести їх в якості предоплати - як би розумно і раціонально це не звучало - дуже непросто. Якщо говорити прямо, в них таких грошей просто немає".

За оцінками пана Марунича, скористаються новою програмою "Нафтогазу" лічені відсотки населення.

"І це в найкращому випадку. А може й менше 1%, я б сказав. Не хочу бути песимістом, але навряд чи ця послуга отримає масову популярність".

Водночас директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України Валентин Землянський з висновками пана Марунича не погоджується і каже, що не бачить жодних причин для того, аби споживачі не користувалися послугою "Газовий запас".

"Не варто недооцінювати платоспроможність нашого сільського населення. Думаю, з цим не все так погано, - каже він в розмові з BBC і додає, що "газовий запас" - це хороше рішення для мешканців як приватних, так і багатоквартирних житлових будинків. - Чому б не зекономити, якщо є така можливість?"

"Я цю ідею пропонував вже давно і неодноразово. Це багато в чому проривне рішення, хоча і проміжне, оскільки глобально ситуацію із тарифами не вирішує", - каже він.

За його словами, "Нафтогаз" мав усі можливості схвалити це рішення й раніше, але з якихось причин цього не робив.

"Це питання до керівництва "Нафтогазу". Чому цього не можна було зробити, скажімо, навесні, коли стало зрозуміло, що ціни на газ падатимуть і заздалегідь не анонсувати ці зміни на ринку? Це робиться за місяць до початку опалювального сезону. Вочевидь, просто виникла необхідність показати соціальну орієнтованість".