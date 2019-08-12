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Уряд і Нафтогаз знову сперечаються про ціну на газ для населення
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Уряд і Нафтогаз знову сперечаються про ціну на газ для населення

12 серпня 2019

В окружному адміністративному суді Києва повідомили, що НАК "Нафтогаз" хоче оскаржити постанову уряду, якою нині регулюється ціна на газ для населення.

У повідомленні суду йдеться, що "Нафтогаз" звернувся із позовом, у якому просить визнати протиправною та незаконною постанову від 5 червня, якою уряд вчергове намагався визначити чинники для розрахунку цін на газ для населення.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження за цим адміністративним позовом.

5 червня цього року уряд ухвалив постанову, у якій уряд збільшив кількість показників, на які має орієнтуватися "Нафтогаз", коли визначає ціну на газ для населення. Згідно з урядовою постановою, тепер ціна газу визначається залежно від найменшого з таких показників:

  • ціна газу для промисловості за попередній місяць,
  • дані МЕРТ щодо середньої митної вартості імпортованого газу за попередній місяць,
  • середньозважену ціну газу на Українській енергетичній біржі,
  • ціну газу, зафіксовану в іншій урядовій постанові - №867 від жовтня 2018 року.

Згідно із дорученням уряду від 7 серпня "Нафтогаз" має знизити серпневу ціну на газ на 265 грн. за тисячу кубів. Уряд наводить такі розрахунки можливих цін:

  • Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
  • Українська енергетична біржа - газ на серпень у липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
  • НАК "Нафтогаз" - газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень, 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
  • Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

"Найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз", - йдеться в урядовому повідомленні. - Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн".

У жовтні минулого року уряд підвищив ціну на газ для населення одразу на 23,5%, виконавши давнє зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін для усіх споживачів - і для промисловості, і для населення.

Наступне підвищення, згідно із постановою, мало відбутися після завершення опалювального сезону, у травні. Тоді кубометр газу мав подорожчати до 9,852 грн, а наприкінці року - до 12,314 грн.

Проте впродовж зими ринкова кон'юнктура змінилася, ціни на газ разом із цінами на нафту пішли вниз, і ринкова ціна виявилася нижчою, ніж визначена урядовою постановою, яка мала захистити споживачів від ринкових коливань.

Очікуючи зменшення цін на газ на світових ринках, "Нафтогаз" ще навесні запропонував урядові виконати давнє зобов'язання перед міжнародними кредиторами і перейти на ринкові тарифи на газ для населення. Проте уряд вирішив не ризикувати, і залишив механізм "ручного" визначення цін на газ для населення через постанови.

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