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Гривня зміцнюється
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Гривня зміцнюється

01 серпня 2019

Курс гривні щодо долара продовжує зростати.

На 31 липня Нацбанк встановив курс на рівні 25,08 гривень за долар. Лише за вчора національна валюта зміцнилася на 17 копійок.

На міжбанку станом на 13:00 курс купівлі долару складав 24,94, продажу - 24,97.

За останні кілька місяців позиції гривні суттєво зміцнилися. Цей процес з незначними кореляціями триває від 11 січня, коли курс становив 28,27 грн за долар.

Економісти пов'язують зміцнення гривні з купівлею українських облігацій внутрішньої державної позики.

Павло Шеремета

Український економіст, ексміністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета у коментарі BBC News Україна зазначив, що вважає нинішнє зміцнення гривні епізодичним.

"Зараз є попит на українські цінні папери, державні, вони пропонують вищий рівень доходності ніж у світі. Це відбувається також на тлі розмов про зниження облікових ставок в розвиненому світі, відповідно, світова дохідність буде зменшуватися, і ми бачимо приплив капіталів", - пояснює він ситуацію на валютному ринку.

Додатковим фактором інтересу до державних цінних паперів економіст вважає результат парламентських виборів.

"Монопартійна більшість - позитивна новина для інвесторів. Вони сподіваються, що буде легше приймати рішення для лікування хвороби (проблем української економіки. - Ред.), але як мінімум це вказує на певну стабільність", - зазначає пан Шеремета.

"Наслідки погані для експортерів, хороші - для імпортерів і тих людей, хто отримує доходи в гривнях", - додає він.

Водночас економіст вважає, що владі треба зосередитися на лікуванні хвороб української економіки, в першу чергу, на зниженні інфляції. "Вона не знижується, досі залишається для світу високою, бо в здорових економіках вона не перевищує 1,5-2%, а в нас ще недавно визначалася двозначними числами. Зараз в Україні це однозначне число, але далеко не 1,5%", - пояснює пан Шеремета.

Він також закликає уникати будь-яких заяв на кшталт "не треба повертати борги" та будь-якого тиску на іноземних інвесторів - це спричинить зростання ризиків для економіки.Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса у Facebook відзначає, що ситуація з курсом валют вже стала "злегка аномальною".

"Якщо попередні рухи гривні були недалекі від традиційних сезонних трендів, то зараз національна валюта відійшла від звичної стежки. Причина все та ж - експансія іноземців на внутрішній ринок облігацій", - зазначає він.

"На цьому тижні, у вівторок, відбувся черговий аукціон, на якому Мінфін залучив близько 17 млрд грн. П'ятирічні ОВДП продали на суму понад 10 млрд грн, дворічні - 5,3 млрд грн. У підсумку, іноземці купили папери більш ніж на 500 млн доларів, які логічно викликали дисбаланс на валютному ринку", - пояснює він.

"Цілком реально проковтнути зовнішніх грошей 1-2 млрд доларів до кінця року. А така сума може посунути курс ще сильніше. Принаймні на поточному тижні ми побачили, що 500 млн доларів від іноземців змусили посунути курс гривні на 50 копійок", - прогнозує фінансист.

Пан Фурса вважає, що укріплення гривні "не відображає температуру української економіки" і може мати негативні наслідки у довгостроковій перспективі.

"Може бути ще один шок, коли іноземці закінчать купувати. Та й за час надмірно сильної гривні в країну зайде ще більше імпорту, експортери отримають удар під дих і після того, як гаряча пора пройде, удар відчують всі. А що погано для економіки завжди погано закінчується і для звичайних людей", - підсумовує він.

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