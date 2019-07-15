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У Києві обстріляли будівлю 112 каналу
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У Києві обстріляли будівлю 112 каналу

15 липня 2019

Невідомі обстріляли фасад будівлі 112 каналу з гранатомета. Повідомлення про звук, схожий на вибух, надійшло до поліції о 3.40 ранку 13 липня. Місцеві мешканці почули шум на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва.

У поліції міста Києва повідомляють, що ніхто не постраждав. Подію кваліфікують як теракт. У Києві ввели спеціальну поліцейську операцію для затримання стрільця, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Біля будівлі знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

біля будівлі телеканалу

У повідомлення самого 112 каналу йдеться про двох невідомих, які обстріляли будівлю з гранатомета.

Під час обстрілу найбільше постраждала вивіска телеканалу.

вивіска

13 липня телеканал, який експерти називають близьким до Віктора Медведчука, мав показати скандальний фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України".

У ньому американський режисер взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, голови політради "Опозиційної партії - За життя" Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

У фільмі Олівер Стоун висловлює власний погляд на історію України та відносини з Росією, а також припускає, що Україна могла втрутитися у вибори в США.Моніторити показ фільму напередодні пообіцяли у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - йдеться у повідомлення регулятора.

За наявності порушень норм Законів України у Нацраді пообіцяли ініціювати позапланову перевірку мовника і застосувати відповідні санкції.

біля будівлі телеканалу

Незадоволені показом фільму, в якому, зокрема, йдеться про те, що акції на Майдані в Києві були організовані ЦРУ, ввечері 13 липня планували зібратися на акцію протесту під будівлею телеканалу 112.

Через це напередоні, 12 липня, генеральний директор телевізійного каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф у зверненні до дипломатичних установ та міжнародних організацій заявив про те, що 112 канал опинився "під загрозою прямого фізичного нападу з боку радикально налаштованих організацій".

Один з організаторів майбутньої акції протесту Сергій Стерненко у дописі у Facebook прокоментував обстріл будівлі каналу та звернув увагу на те, що той стався вночі.

"Стріляли влучно — прямо в стіну, подалі від вікон. В той час канал не працював і там нікого не було. Абсолютно твердо переконаний, що за цією провокацією стоїть власник каналу Медведчук та його спільники. Бо почерк у стилі РФ: бахнути прямо напередодні мирної акції гранатометом в непрацюючий об'єкт, щоб звинуватити в цьому противників російської пропаганди."

В Національній спілці журналістів України обстріл назвали "брутальною атакою" та закликали СБУ та правоохоронні відомства провести ефективне розслідування.

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