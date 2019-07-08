Головні кінопрем'єри у розпал літа

Король Лев

"Король Лев" здобув два "Оскари", став найкасовішим фільмом 1994 року і найкасовішою анімаційною стрічкою, виконаною в техніці малювання.

А тому рімейк славетної історії про левеня Сімбу був лише питанням часу.

Режисер стрічки Джон Фавро замінив класичну анімацію реалістичною комп'ютерною графікою і додав кілька нових пісень, а також нові голоси.

Нового "Короля Лева" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Еджіофор і Мет Роген.Чи буде сюжет фільму таким самим, яким його пам'ятають глядачі всього світу?

"Ні, - каже Фавро. - Стрічка помітно довша, ніж оригінальний мультфільм. До того ж ми намагаємось додати їй глибшого виміру, не лише візуально, але й з точки зору сюжету та емоцій".

У кінотеатрах України - з 18 липня.

Людина-павук: Далеко від дому

Події "Людини-павука" відбуваються невдовзі після низки смертей і реінкарнацій в останній серії про супергероїв "Месники: Завершення", яка зібрала рекордну суму в прокаті.

Пітер Паркер (Том Голланд) з'являється вперше після п'ятирічного забуття. Разом з друзями він вирушає до Європи на канікули.

Але відпочити навряд чи вдасться. Спайді знову доведеться боротися зі вселенським злом, цього разу в обличчі майстра зі складних ілюзій - Містеріо (Джейк Джиленнгол).

Паркер все ще оплакує загибель свого друга і наставника Залізну Людину, а тим часом колишній спецагент Нік Ф'юрі (Семюель Джексон) намагається завербувати супергероя у секретну урядову організацію.

Проте складні емоції, які доводиться переживати Пітеру Паркеру, шпигунство і стрибки між вимірами не заважають головному герою весело відриватися з друзями на канікулах.

Прем'єра в Україні - 4 липня.

Сонцестояння

Новий фільм молодого американського режисера Арі Астера став гучною прем'єрою літа завдяки принаймні двом чинникам.

Його попередню стрічку "Реінкарнація" критики одностайно проголосили шедевром горорів. До того ж "Сонцестояння" отримало й високу оцінку сучасного короля фільмів жахів Джордана Піла.

"Стрічка сповнена найтривожніших образів, які я коли-небудь бачив на екрані, а втім відвести від нього очі просто неможливо", - зазначив він в інтерв'ю Entertainment Weekly.

Можливо, єдині, хто не надто зрадів прем'єрі "Сонцестояння", - це шведське міністерство туризму.

Сюжет стрічки оповідає про юну американку (Флоренс П'ю), яка приїжджає до Швеції на язичницький фестиваль і незабаром шкодує, що не залишилася вдома.

Прем'єра в Україні - 1 серпня.

Стокгольмський синдром

Стокгольмський синдром - це психологічний феномен, коли жертва починає симпатизувати чи навіть закохується у терориста. Термін з'явився після нападу на банк у Стокгольмі у 1973 році, події якого відтворені в фільмі Роберта Будро.

Ітан Гоук виконує роль чарівного грабіжника, який захоплює банківських співробітників і утримує їх в заручниках чотири дні. Його партнеркою по фільму є шведська акторка Нумі Рапас, яка грає одну з жертв нападника.

Сюжет, заснований на "абсурдній, але реальній історії", розгортається радше у жанрі фарсу, ніж драми. Втім, за відгуками критиків, "стрічка тримає в напруженні від першої до останньої хвилини".

Прем'єра в Україні - 4 липня

Одного разу в Голлівуді

1969 рік, Лос-Анджелес. Колишня зірка вестернів (Леонардо Дікапріо), чия кар'єра стрімко йде на спад, знімається в телешоу з молодими акторами. Його дублер і права рука (Бред Пітт) потрапляє на ранчо, де Чарльз Менсон промиває мозок своїм послідовникам.

А старлетка (Марго Роббі) насолоджується нещодавно здобутими славою і багатством.

Останній фільм Тарантино - це ностальгійна данина Голлівуду 1960-х років. Легка і невимушена комедія згодом набирає обертів, перетворюючись у своїй кульмінації на божевілля жорстокості і жаху. Критики дали неоднозначну оцінку фільму після його прем'єри на Каннському кінофестивалі.

Як писав оглядач BBC Culture з Канн, "Тарантіно розповідає про жахливі події, але перш ніж він їх покаже, "Одного разу в Голлівуді" - це легка комедія з влучними жартами і дотепною пародією двох головних акторів і друзів на самих себе".

Прем'єра в Україні - 1 серпня.

Шкіра

Після того як антирасистська 20-хвилинна драма "Шкіра" здобула "Оскара" за найкращий короткий метр, режисер стрічки Гай Наттів вирішив зняти повнометражний фільм. Він залишив назву і більшу частину сюжету.

Обидва фільми засновані на реальних подіях. Головний герой Браян Віднер (Джеймі Белл), член місцевої банди скінхедів, закохується в матір-одиначку (Даніель Макдональд) і вирішує покінчити зі своїм расистським минулим.

Втім, зробити це вкрай не просто. Члени банди - його близькі друзі, а все обличчя Браяна вкрите расистськими тату.

"Це дуже важливий фільм, - зазначає The Hollywood Reporter. - За часів, коли в світі здіймається нова хвиля неонацизму, білого расизму та ненависті, дуже важливо показати, чому це явище приваблює людей і що допоможе їм змінитися".

Світова прем'єра - 26 липня.