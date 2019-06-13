Пожежа в Одеській психлікарні

У пожежі в Одесі загинули шестеро людей. Правозахисниця, яка відвідувала лікарню каже, що людей там тримали замкненими у палатах, а в дверях навіть не було ручок.

Медчиновники кажуть, що це не так.

Подробиці трагедії з'ясовувала ВВС News Україна.

Пожежа в Одеській обласній психіатричній лікарні № 1 розпочалася приблизно о 10 вечора. Перше, що сказали рятувальники, які приїхали на місце, - викликати треба було раніше.

"Був пізній виклик. Підрозділи прибули через 6 хвилин, але вже приблизно до 300 квадратів було охоплено полум'ям. Полум'я пішло дахом", - сказав перший заступник начальника ГУ ДСНС в Одеській області Володимир Кулюк.

Керівник закладу, який був на місці пожежі, розповів, що загорілась будівля не зсередини.

"Працівники побачили, що зовні пішла пожежа. Вогнище розпочалося не у відділенні, а поза ним", - каже головний лікар центру психічного здоров'я Анатолій Волощук.

У 7-му корпусі лікарні багато років проживають та лікуються ветерани Другої світової війни та Афганістану. На момент пожежі там було півсотні пацієнтів і троє людей медичного персоналу.

Майже всі пацієнти похилого віку, які дуже погано пересуваються самостійно.

Проте, за словами начальниці обласного департаменту охорони здоров'я Олени Теряєвої, працівники першими почали евакуювати людей.

"Медичний персонал брав участь в евакуації пацієнтів. Виводив пацієнтів. І розподіляв в інші відділення лікувального закладу", - зазначила пані Теряєва.

Журналісти у соцмережах почали припускати, що пацієнти не змогли б вибратися самостійно, бо медичний персонал закриває двері у палатах.

Правозахисниця Тетяна Макарова, яка часто відвідувала цей заклад, говорить, що бачила це на власні очі: "Так. Усі ручки забираються і вийти звідти люди не можуть. Я коли відвідувала 5 відділення, а це поруч з 7, яке згоріло, не могла потрапити сама. Обов'язково йшла медсестра, яка відкривала. А так - жодна людина не може зайти чи вийти. Ці ручки тільки у медсестер. Якщо медсестри немає - то люди заживо згорять всі. Це страшно".

В ОДА заперечують, що людей закривали в палатах.

"Учора ця інформації відпрацьовувалася співробітниками Національної поліції і ця інформація не підтвердилася", - зазначила Олена Теряєва з департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.

Швидкому гасінню пожежі перешкоджає й велика кількість диму. Гасили майже годину. Ліквідувати вдалося о 23:19.

Наслідки пожежі - трагічні. Чотири людини загинули на місці, ще двоє - згодом у лікарні.

Спочатку експерти казали, що всі люди отруїлися продуктами горіння. Уже наступного дня з'явилася інформація, що один з хворих помер за годину до пожежі від гнійного перитоніту.

12 червня оголошено Днем жалоби в Одеській області. Родичі хворих отримають компенсацію: по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих, по 50 тисяч - постраждалих.

У день після пожежі чиновники звітують, що у закладі, якому майже 50 років, проводили усі перевірки протипожежного стану. Остання - у березні цього року. Недоліки знайшлися.

"Більшість недоліків усунули. Зокрема, розпочався монтаж протипожежної сигналізації, яка в тому корпусі, де виникла пожежа, була змонтована та спрацювала. Приведено до ладу електрообладнання будівлі, персонал пройшов відповідні навчання, а на об'єкті була створена добровільна пожежна дружина", - доповів заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Руслан Буханець.

У прокуратурі області кажуть, що будуть розбиратися, як спрацювала пожежна сигналізація.

"Чи був виклик на пульт до ДСНС? Ми всі розуміємо, що якщо проводилась перевірка і була виявлена відсутність протипожежної безпеки, цей заклад працювати не міг", - каже прокурор Одеської області Олег Жученко.

У поліції повідомили, що розглядають версію підпалу відділенні медичного центру та офіційно називають попередню причину загоряння - "занесення вогню ззовні".

Правозахисниця Тетяна Макарова пригадує, що це не перша пожежа у лікарні: "До цього були підпали ще двох відділень - 5-го та 6-го. Я говорила з співробітниками, вони вважають, що це спеціально підпалюють, щоб забрати землю".

Психіатрична лікарня розташована у Суворовському районі Одеси по вулиці Академіка Воробйова, 9, за 5 км від моря.