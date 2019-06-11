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Отруєння 30 дітей у таборі на Буковині

11 червня 2019

У дитячому таборі села Репужинці Чернівецької області сталося масове отруєння дітей. Зі скаргами на біль у животі до медиків звернулась 31 людина.

У неділю, 9 червня, до інфекційного відділення Кісменської районної лікарні з табору привезли п'ятьох дітей та одного дорослого. Про це повідомила місцева поліція.

Як розповів черговий лікар, діти віком 13-17 років та дорослий знаходяться у задовільному стані.

Виконувачка обов'язків керівника Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко повідомила BBC News Україна, що всього зі скаргами на біль у животі до медиків звернулися 29 дітей та двоє дорослих працівників табору.

За її словами, постраждалі скаржились на біль та блювоту. У декількох дітей була підвищена температура та пронос.

Медики діагностували у них гострий гастроентероколіт — одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого відділів кишківника шлунково-кишкового тракту.

Пані Гопко уточнила, що ніхто з хворих не потребував стаціонарного лікування. Дітей відпустили додому. Проте частину ще залишили у лікарні для обстеження.

Наталія Гопко зазначила, що результатів аналізів дітей доведеться чекати ще декілька днів. Як повідомили BBC News Україна у поліції області, правоохоронці поки не мають версій причин події, оскільки також чекають на результати дослідження.

Зараз у таборі працюють експерти Держпродспоживслужби.

Табір у селі Репужинці досі працює, там перебуває 133 дитини.

Але там організували чергування додаткового медичного персоналу та харчування дітей.

Пані Гопко відзначила, що напередодні у таборі проходили батьківські дні, тому однозначно стверджувати, що джерело інфекції знаходиться у таборі не можна.

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