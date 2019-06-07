Літаючі таксі - вже близько

У вівторок, 4 червня, іноземна преса пише про таке:

Навіщо західні агенції з авіабезпеки розробляють правила руху для літаючих таксі?

Найближчі перспективи генної інженерії

Чому візиту Трампа до Британії бракує змісту

Вітамін D і ризик смерті від раку - який зв'язок?

Літаюючі таксі

Агенції, що регулюють безпеку руху в повітрі, почали розробляти правила руху для таксі, що літають, повідомляє Financial Times.

Цей крок - відповідь на плани багатьох компаній запустити такий транспорт протягом наступних 10-ти років.

Так, Європейське агентство авіаційної безпеки (ЄААБ) вже розробляє тести для таких транспортних засобів та для програмного забезпечення, яке ними керуватиме."Новий підхід до видачі ліцензій дозволить ЄААБ зрозуміти, як поводить себе програмне забезпечення у різних умовах", - цитує видання європейського регулятора.

У Британії орган, який опікується безпекою руху у повітрі, створив віртуальний простір, де компанії, які виготовляють таксі, що літають, можуть тестувати свою технологію.

За оцінками американського інвестиційного банку Morgan Stanley, ринок пасажирських перевезень у містах до 2040 року сягне 674 мільярдів доларів.

Популярний сервіс з шерингу таксі Uber вже заявив про плани на запуск Uber Air - транспортування пасажирів повітрям до 2023 року.

За словами виробників, у перших таксі, що літають, будуть пілоти, а згодом вони переходитимуть на безпілотне управліня.

"Супер-немовля" від генних інженерів

Китайські науковці знайшли метод, який дозволяє практично потроїти ефективність інструменту, за допомогою якого медики можуть вносити зміни в людські ембріони, повідомляє видання Futurism.

Видання цитує провідну дослідницю проекту Ян Хаі, яка каже, що перші немовлята, які зазнали змін внаслідок генної інженерії, з'являться на світ вже за рік-два.Та вона застерігає від ризиків, що пов'язані з використанням цього інструменту.

"Ця технологія подібна до зброї та наркотиків. Можливість аморального застосування, такого як створення супер-немовляти, необхідно виключити назавжди", - каже дослідниця.

Метод, що лежить в основі цієї технології, називається "базовим інжинірингом" і полягає у внесенні змін до нуклеотиду ДНК - молекули, що формує структуру ДНК.

За його допомогою генні інженери зможуть усувати мутації, які можливо виявити на ранніх стадіях розвитку ембріону.

Мистецтво дипломатії

Попри пишну церемонію за участю королівської родини у Букінгемському палаці, організовану з нагоди державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії, цій події бракує змісту, пише Times у своїй редакційній статті.

Видання зазначає, що перший візит очільника Білого дому на Туманний альбіон відбувається тоді, коли відносини між країнами перебувають в напрузі. І попри те, що королівська родина відіграє ключову роль у відбудові "особливих відносин" з Вашингтоном, її зусиль замало.

"В основі цього державного візиту - політична діра, яку королівська родина не може собою заповнити", - пише видання.Візит планувався за іншим сценарієм, пише Times. Передбачалося, що Британія до цього часу вийде зі складу ЄС і сторони обговорюватимуть її майбутнє поза спільним ринком ЄС, а торгівельна угода зі США стане ключовою темою для обговорення.

Натомість Дональд Трамп проведе день у зустрічах з прем'єр-міністром Терезою Мей, яка йде з посади наступного дня після його від'їзду. А умови торгівельної угоди, яку він так прагне укласти, не має сенсу обговорювати доти, доки Британія не визначить майбутній формат відносин з ЄС.

І хоча може здатися, що за таких обставин сторонам обговорювати нічого, вважати так було б помилкою, зазначає Times.

"Цей державний візит можна буде назвати провальним в тому випадку, якщо його єдиним досягненням стане нівеляція шкоди, завданої особистісному виміру стосунків, а напруга в них так і залишиться", - пише видання.

Тож Британія має донести до Вашингтона цінності, які є важливими для традиції відносин між країнами, і переконати Дональда Трампа у необхідності змінити ставлення до цих цінностей, підсумовує Times.

Вітамін D та рак: чи є залежність?

Щоденне вживання вітаміну D може знизити ризик смерті від раку на 13%, кажуть науковці з Інституту раку в Пітсбурзі, США, повідомляє Daily Mail.

Вітамін D продукується в людському організмі під впливом сонячних променів, але сучасний стиль життя влаштований так, що ми все більше часу проводимо в приміщенні, і менше на сонці.

В результаті досліджень доктор Шифенг Мао дійшов висновку, що в тих людей, які мають дефіцит вітаміну D, вдвічі більше шансів отримати діагноз рак підшлункової залози та колоректального раку.

В низці країн, серед яких США, Канада, Швеція, Фінляндія та Австралія, вітамін D додають до таких продуктів харчування, як молоко і хліб, у вигляді харчової домішки, пише Daily Mail.