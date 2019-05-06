Криза у Венесуелі: за день десятки людей постраждали і одна загинула

Одна жінка загинула і десятки людей постраждали в сутичках між прибічниками опозиції та проурядовими силами у столиці Венесуели Каракасі в середу, 1 травня.

Військові застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів.

Лідер опозиції Хуан Гуайдо закликав до страйків, щоб змусити президента Ніколаса Мадуро залишити посаду.

Ситуація у Венесуелі загострилася на початку цього тижня, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо заявив про підтримку військових. Влада назвала це спробою перевороту.

Хуан Гуайдо в січні оголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Його визнали таким США та більшість країн Латинської Америки, закликавши чинного президента Мадуро залишити посаду.

Однак Ніколас Мадуро відмовився віддати владу. Кілька країн, зокрема Росія, та Китай, досі вважають його легітимним президентом,

Президент спростував чутки про те, що він був готовий втекти з країни і звинуватив США в організації спроби перевороту. Він також пообіцяв покарати всіх причетних.

Які останні події?

У середу, 1 травня, прибічники опозиції вийшли на демонстрацію в Каракасі, що спочатку була мирною.

Згодом надійшли повідомлення про стрілянину в місті. Як повідомила місцева неурядова організація Венесуельска спостережна організація соціального конфлікту, 27-річну жінку застрелили під час мітингу опозиції в столичному районі Альтаміра.

Щонайменше 46 людей постраждали в сутичках між прибічниками опозиції та силами безпеки.

За день до цього пан Гуайдо записав відеозвернення на одній з баз військово-повітряних сил країни в оточенні людей у військовій формі. Він заявив про підтримку військових.

Влада країни заявила про невелику групу "зрадників", а незабаром оголосила про придушення спроби перевороту.

Чи спрацюють заклики Гуайдо до страйків?

У серії твітів іспанською пан Гуайдо заявив, що розпочався останній етап "Операції Свобода" і закликав бюджетних працівників приєднатися до протестів.

Лідер опозиції закликав демонстрантів залишатися на вулицях, поки вони не змусять Мадуро піти у відставку.

Пан Гуайдо намагається достукатися до бюджетного сектору вже не перший тиждень, але здобути їхню підтримку буде нелегко, каже редактор BBC Кандес Пієтт.

Роками бюджетним працівникам говорили, що якщо вони не вийдуть на провладні мітинги, то втратять роботу.

Тож якщо лідер опозиції зможе їх переконати, це стане великою перемогою над Мадуро.

Як реагує світ?

Через кризу у Венесуелі зростає напруга між США та Росією.

Державний секретар Майк Помпео заявив, що США можуть розпочати військову операцію у Венесуелі для вирішення кризи. Він також звинуватив Росію та Кубу в дестабілізації країни через їхню підтримку Мадуро. США також знову підтвердили свою підтримку Хуану Гуайдо.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з паном Помпео назвав втручання Вашингтона у внутрішні справи Венесуели "деструктивним зовнішнім впливом" і "грубим порушення міжнародного права".

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав обидві сторони уникнути насильства.

А Євросоюз закликав до стриманості задля уникнення втрати життів та ескалації напруги.

Уряди країн Латинської Америки, які підтримують Мадуро, зокрема Болівії та Куби, засудили дії Гуайдо та назвали це спробою "державного перевороту".

Мексиканський уряд висловив "стурбованість можливим зростанням насильства", тоді як колумбійський президент Іван Дуке закликав венесуельських військових стояти "на стороні історичної правди" проти пана Мадуро.

На п'ятницю, 3 травня, з цього приводу заплановано позачергову зустріч Групи Ліми, створеною задля розв'язання кризи у Венесуелі, до якої входять більшість країн Південної та Центральної Америки.

Криза у Венесуелі

Економіка Венесуели шостий рік поспіль переживає спад. З інфляцією на рівні більш ніж мільйон відсотків країна минулого року посіла місце в історії поруч із Веймарською республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х. Мільйони венесуельців залишили країну.

Минулорічні президентські вибори, на яких переміг Мадуро, бойкотувала опозиція, а Захід і провідні країни Латинської Америки назвали їх фарсом.

Більшість іноземних урядів проігнорувало інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менш ніж два десятки країн, зокрема Китай, Туреччина, Іран і Росія.

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо на тлі кризи, що триває в країні, оголосив себе виконувачем обов'язків президента Венесуели.

США, багато країн Латинської Америки і частина європейських країн визнали його тимчасовим главою держави.

І Мадуро, і Гуайдо зараз називають себе законним президентом Венесуели.