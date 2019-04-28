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Із 1 травня газ для населення таки подешевшає

26 квітня 2019

Уряд та "Нафтогаз" домовилися, як знизити ціни на газ для населення по тому, як він подешевшав для промисловості.

У середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду підтвердив цю інформацію: "Нафтогаз" мене почув. Я думаю, що це не останнє зниження - ринки показують зниження ціни", - сказав він.

Спочатку про домовленість повідомив "Нафтогаз". Там пояснили, що з 1 травня цього року кінцева роздрібна ціна газу для населення становитиме 8 247 грн за тисячу кубів. Це на 300 грн дешевше, ніж зараз.

З іншого боку, домовленість передбачає, що у разі, як ринкові ціни перевищать встановлений урядом рівень, для населення ціна не перевищуватиме нинішню.

Нині населення і підприємства теплової генерації отримують газ за ціною у 8 550 грн за тисячу кубів.

Згідно із урядовою постановою, ухваленою у жовтні минулого року, на "Нафтогаз" покладені обов'язки постачати газ саме за такою ціною.

І саме на цю постанову посилався "Нафтогаз", коли пояснював, чому не може зменшити ціни на газ для населення, тоді як від квітня промисловість, яка отримує газ за ринковими цінами, платить за нього менше.

Чому знизилась ринкова ціна

Гройсман і Коболєв

У жовтні минулого року уряд підвищив ціну на газ на 23,5%, виконавши давнє зобов'язання перед МВФ про встановлення ринкових цін для усіх споживачів - і для промисловості, і для населення.

Наступне підвищення, згідно із постановою, мало відбутися після завершення опалювального сезону, у травні. За місяць кубометр газу мав подорожчати до 9,852 грн, а наприкінці року - до 12,314 грн.

Проте впродовж зими ринкова кон'юнктура змінилася, ціни на газ разом із цінами на нафту пішли вниз, і ринкова ціна виявилася нижчою, ніж визначена урядовою постановою, яка мала захистити споживачів від ринкових коливань.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав домовленість як особисту перемогу:

"Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед "Нафтогазом". Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим", - заявив прем'єр під час поїздки у Київську область.

"Непрозорі механізми"

батарея

На початку квітня цього року уряд ухвалив постанову, яка передбачала приблизно такий самий порядок становлення ціни на газ для населення, що був озвучений і зараз.

Проте у "Нафтогазі" заявили, що юридично такий варіант не спрацює, оскільки вони мають керуватися жовтневою постановою уряду.

Там також запропонували уряду взагалі відмовитися від регулювання цін на газ для населення і встановити ринкові ціни для усіх споживачів, як йдеться і в домовленостях з МВФ.

Проте уряд відкинув таку пропозицію, а Володимир Гройсман пригрозив відставкою голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у разі, якщо ціну на газ не буде знижено до травня.

Тож фактично у травні уряд збереже ручне керування цінами на газ для населення.

"Ці механізми (з ухваленням урядових постанов. - Ред.) є досить непрозорими, і можуть розглядатися лише як проміжний етап", - каже Сергій Дяченко, голова Бюро комплексного аналізу та прогнозів.

Борги населення за газ, тепло і гарячу воду

станом на січень 2019

  • 29,1 млрд грнборги за газ

  • 20 млрд грнборги за опалення та гарячу воду

  • зростання боргів у січні 2019 року7 млрд грн

Source: Державна служба статистики України

Так, цієї зими регулювання цін дозволило запобігти вибуху соціального невдоволення перед виборами. Проте нині, вважає експерт, настав час продовжити незавершені реформи на ринку газу:

"Треба нарощувати видобуток й інвестиції в цю галузь, адже саме для цього і піднімали ціни (до ринкового рівня. - Ред.)", - нагадує експерт.

"Вже забули, що переведення цін на ринкові механізми - це створення сприятливих умов для роботи інвесторів, щоб наростити видобуток власного газу і розбудувати інфраструктуру. Коли ринок буде насичений, це буде основою для зниження цін", - наголошує він.

На думку Сергій Дяченка, з економічної точки зору зараз склалася сприятлива ситуація для переходу на ринкові ціни. На нинішнє зниження цін на газ у Європі вплинула тепла зима і великий залишок газу в сховищах, зниження цін на нафту, а також надходження на європейський ринок дешевого скрапленого газу зі США.

Звісно, до осені ціни на нафту можуть знову підскочити. І ухвалення чергової постанови - свого роду запобіжник на випадок, якщо ціни на зовнішніх ринках почнуть підвищуватися до парламентських виборів, про участь у яких вже заявив прем'єр.

Тема цін на газ для населення та їх зниження була однією з провідних під час першого туру президентських виборів.

Проте під час другого туру вона відішла на другий план.

Одразу після того, як на виборах переміг Володимир Зеленський, один із членів його команди і екс-міністр фінансів Олександр Данилюк нагадав, що "сфера тарифів не належить до компетенції президента".

Що скаже МВФ?

Цього року Україна має виплатити лише за зовнішнім боргом близько шести млрд доларів.

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Коли у грудні 2018 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову 14-місячну програму співпраці з Україною на 3,9 млрд доларів і виділила Україні перший транш за цією програмою, передбачали, що наступний перегляд виконання програми буде у травні, - по завершенні президентських виборів і опалювального сезону.

Серед "маячків" було і питання підвищення цін на газ.

Чи не створить домовленість уряду і "Нафтогазу" про зниження ціни на газ додаткових проблем у відносинах з головним кредитором?

"Оскільки дотримано принцип імпортного паритету (прив'язки внутрішньої ціни до цін на зовнішніх ринках.- Ред.), і у Меморандумі з МВФ передбачався саме такий механізм регулюванні цін, я не думаю, що буде якась негативна реакція", - каже Сергій Дяченко.

Водночас він зауважує: це питання може повернутися до порядку денного відносин України з МВФ, коли ринкові ціни на газ знову перевищать встановлену українським урядом межу.

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