Президенту Зеленському "буде не до жартів"

Світові ЗМІ майже одноголосно заявили про невизначені наслідки перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

Деякі вказують на зв'язки кандидата з Ігорем Коломойським, інші схвалюють демократичність самого виборчого процесу, а деякі навіть бачать у перемозі актора "зречення багатовікової історії українського антисемітизму".

"Нова епоха"

Західні газети стурбовані популізмом і невизначеною програмою Зеленського.

"Україна вже майже точно входить у нову політичну еру, але дуже невизначену", - пише британська Independent, вказуючи на "мінімалістську" політичну програму кандидата-переможця.

"Україна відреклася від Порошенка, як люди відрікаються від алкоголю", - цитує газета аналітика Костянтина Батозького. "Він зумів об'єднати країну, як жоден інший президент до нього, об'єднати довкола ненависті до Порошенка. Однак завтра всі знову будуть сперечатися".

Очевидним є хоча б те, що у владі скоро буде багато нових облич, пише газета. Однак це, вірогідно, спровокує спротив з більш чи менш очікуваних кіл - від олігархів, яких кандидат добре знає, до громадянського суспільства й інтелігенції.

"Це буде великим випробуванням характеру актора-президента, чи зможе він наполягти на своєму", - пише газета.

Washington Post пише, що перемога Зеленського може ознаменуватися "новим підходом" до конфлікту з Росією, однак яким, - невідомо.

Німецький ліберальний тижневик Spiegel назвав Зеленського "сенсацією" із "невідомим" політичним порядком денним.

"Україна на шляху в невідоме із телезіркою Зеленським", - пише німецька щоденна бізнес-газета Handelsblatt.

"Єдине, що зрозуміло з обранням коміка Володимира Зеленського, - це хто буде наступним головою держави", - іронізує видання. "Майже все інше - невідоме".

"Привид Коломойського"

"Комік, який грає президента на телебаченні, перетворив мистецтво на реальність", - пише британська Telegraph.

Однак його "поверхнева" кампанія комедійних шоу та соціальних мереж дала дуже мале розуміння про те, як "неофіт у політиці" досягне цього із парламентом, який переважно підтримує Порошенка, додає видання.

"Привид Коломойського надалі нависатиме над Зеленським, тепер уже - як президентом", - додає газета.

Французьку Le Monde також хвилює антураж нового президента, в якому "незатьмарені" реформатори, такі як Олександр Данилюк, співіснують із "менш рекомендованими" особами з оточення Коломойського.

Тож "боротьба за доступ до президента обіцяє бути жорстокою", - пише газета у статті під заголовком "Країна зробила стрибок у невідоме".

Перемога Зеленського ознаменувала "новий тип популізму", пише Le Monde. Це - популізм проєвропейський, такий, який прагне до об'єднання різних ідентичностей. Саме в цій сфері Зеленський висловлювався найбільш точно, виступаючи проти "українізації" Порошенка, додає видання.

Зеленського очікує "гігантське завдання", пише Le Monde. "Зламати систему", як він того обіцяв, буде набагато важче, ніж здобути прихильність електорату, адже ця система тримається саме на слабкості держави та її інститутів - єдиній зброї в руках нового президента.

"У понеділок вранці шостому президенту вже буде не до жартів", - пише газета.

Президент-єврей

"Україна тепер єдина країна, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр - євреї", - пише Telegraph.

Майже повне ігнорування єврейського коріння Зеленського знищило улюблене кліше російської пропаганди про те, що Україна сповнена неонацистами, які прагнуть створити слов'янську версію Третього Рейху, пише New York Times у статті "Український претендент засміється останнім".

"Це також демонструє, наскільки Україна позбулася своєї довгої історії глибокого антисемітизму і погромів і виокремилася від своїх західних сусідок, особливо Угорщини та Польщі, де антисемітизм на підйомі", - пише газета.

Велику увагу президентським перегонам приділяє преса Ізраїлю. Jerusalem Post, одна з провідних газет цієї близькосхідної країни, де мешкають чимало вихідців з України, вміщує сьогодні статтю під заголовком "Україна - перша країна, крім Ізраїлю, з єврейським президентом і прем'єр-міністром".

Газета зазначає, що "переконливий успіх кампанії політично недосвідченого опонента Порошенка" став наслідком неспроможності останнього виконати обіцянки, дані у 2014 році.

Ізраїльська газета також звертає увагу на те, що обрання очільником країни кандидата з єврейським корінням стало відповіддю тим критикам і опонентам Києва, зокрема, в Росії і в Ізраїлі, які розповсюджують інформацію про повальний антисемітизм в Україні.

Інша поважна ізраїльська газета, Haaretz, пише, що "двері до влади першому єврейському президентові в Україні" відкрили "низькі стандарти життя і поширена корупція".

"Зеленський скористався настроями, спрямованими проти істеблішменту, хоча нестача в нього політичного досвіду змушує західних лідерів і іноземних інвесторів, а також скептиків, ставити питання - чи може він стати гідним головнокомандувачем у час, коли країна перебуває у стані війни (з Росією. - Ред.)", - зазначає Haaretz.

Президент "вічних оптимістів"

Результати виборів в Україні є топ-новиною у сусідній Польщі. Одна з провідних газет країни Gazeta Wyborcza вважає, що Польща і увесь Євросоюз повинні надіслати Володимиру Зеленському "чіткий сигнал: Україна важлива для нас, і ми чекаємо подальших кроків на шляху європейської інтеграції".

Приголомшлива перемога актора над професійним політиком змушує газету зробити висновок: "українці - нація вічних оптимістів", і тому обрали Зеленського, сподіваючись, що гірше вже не буде, може бути тільки краще.

"Українці мали вагомі підстави хотіти змінити президента - корупція, слабкість влади, повільні реформи, апатія, низькі зарплати, брак робочих місць", - пише Gazeta Wyborcza. Все це відбувалося на тлі війни з Росією, яка не полишає намірів послабити і дискредитувати Україну.

Та попри це Україна довела, що демократичні принципи вже вкорінилися в свідомості народу. "Той факт, що влада в Україні змінюється демократичним шляхом, є підтвердженням цього", - вважає польське видання.

Газета також закликає очільників Польщі відкрити нову сторінку у стосунках з Україною. "Президент Анджей Дуда повинен якнайшвидше привітати нового президента і запросити його до Польщі, встановити з ним контакт і повернутися на шлях співпраці і примирення. Саме з вуст польського президента Зеленський повинен почути, що шлях до Європи надзвичайно складний, і політичну кар'єру на ньому легко зламати, але іншого шляху Україна не має", - підсумовує Gazeta Wyborcza.

Інше популярне польське видання, Dziennik Gazeta Prawna, пише, що під час другого тур українці голосували не за конкретного кандидата, а проти "політичної системи, яка царювала в країні протягом майже трьох десятиліть". "Зеленський відчув настрій українців", - зазначає газета.

На думку видання, "криза в державі, стагнація і корупція у владі" показали, що правлячі еліти лише сміялися з їхніх очікувань. То ж тепер нагоду посміятися отримали пересічні українці - і вибрали собі за президента коміка. Чи стане реальністю серіал "Слуга народу" - покаже час, підсумовує Dziennik Gazeta Prawna.

Демократичні вибори

Західні ЗМІ також завдячують Порошенкові за демократичні вибори.

"Організація вільних, прозорих, конкурентних виборів, які визнає міжнародна спільнота, - це один із рідкісних здобутків президентства Петра Порошенка, який від нього не можна відняти", - пише французька газета Liberation.

Ці вибори - доказ "динамічного" та "плюралістичного" політичного життя, який є альтернативою в контексті пострадянських країн, додає видання.

Вибори в Україні - "прояв демократії", яка відрізняє країну від її сусідок - Росії та Білорусі, зазначає французька газета Le Figaro.