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Кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі
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Кожна п'ята людина в світі помирає від нездорової їжі

08 квітня 2019

Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей, стверджують вчені.

Один з найбільш престижних медичних журналів Lancet опублікував дослідження, яке показало, що наш щоденний раціон - шкідливіший за куріння і є причиною кожної п'ятої смерті в світі.

Вчених цікавило не проблема ожиріння, а неправильне харчування, яке завдає шкоди серцю і викликає рак.

Сіль у хлібині, соєвому соусі чи обробленій їжі найбільше підриває здоров'я і скорочує життя людини.

Що мене вбиває?

Дослідження незалежної науково-дослідницької організації "Глобальний тягар хвороб" визначило харчові звички країн, які скорочують тривалість життя.

Отже, найбільше люди помирають від:

  • надлишку солі - три мільйони смертей
  • недостатнього споживання цільнозернових злаків - три мільйони смертей
  • дефіциту фруктів - два мільйони смертей

"Недоїдання" корисних продуктів: горіхів, насіння, овочів, клітковини і омега-3 жирних кислот, якими багаті морепродукти, - також є головними "вбивцями" людини.

 

Як це мене вбиває?

З 11 мільйонів смертей через неправильне харчування 10 мільйонів викликали серцево-судинні захворювання, і це пояснює, чому сіль - дійсно біла смерть.

Зловживання цим продуктом підвищує кров'яний тиск, що, в свою чергу, підвищує ризик серцевих нападів та інсультів.

Fish and chips

Сіль також руйнує серцево-судинну систему і призводить до серцевої недостатності.

А от зернові, фрукти та овочі мають протилежний ефект. Вони працюють як кардіопротектори і знижують ризик розвитку серцевих захворювань.

На рак і діабет 2 типу припадає решта смертельних випадків, пов'язаних з харчуванням.

Наскільки ми далекі від ідеальної дієти?

графік

Немає країни з ідеальною системою харчування: десь краще харчуються, десь - гірше. Це свідчить про те, наскільки світ далекий від оптимально корисної дієти.

Горіхи і злаки? Знову?

Дослідження свідчать, що люди у всьому світі споживають мало цільнозернових злаків і горіхів.

Активні читачі помітять, що ці продукти увійшли до складу планетарної дієти, яка, на думку вчених, здатна захистити Землю від екологічної катастрофи і нагодувати 10 мільярдів людей.

Тому, не будемо від них відмовлятись.

Професор Ніта Форухі з Кембриджського університету пояснила: "Вважають, що ці продукти, хоч і багаті на корисні жири, однак додають зайвих кілограмів. Більшість людей не розглядають їх як основну їжу. Крім того, вони зовсім не дешеві".

Горіхи

М'ясо і цукор - нам не друзі?

Жир і цукор: що шкідливіше? Зв'язок між червоним м'ясом та ризиком раку. В останні роки ці теми привертають значну увагу світових ЗМІ.

"Вони дійсно не роблять нас здоровішими, але дефіцит овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів шкодить значно більше", - вважає професор Мюррей.

Крім того, вчені виявили, що люди також "зловживають" газованими напоями.

Щоб вирішити проблему нездорового харчування, вчені радять не обговорювати шкідливость цукру та жирів, а пропагувати корисні продукти.

Смачно, але шкідливо

Нездорова їжа забирає кілька років життя, стверджують вчені.

Однак професор Мюррей попереджає, що це лише середній показник. На його думку краще запитати себе: "Чи помру я від серцевого нападу в 50? Чи захворію на рак в 40?"

Чи є успішні країни?

Країни Середземномор'я, зокрема Франція, Іспанія та Ізраїль, мають найменший у світі показник смертності через неправильне харчування.

Гірші справи у мешканців Південно-Східної, Південної та Центральної Азії. Вони очолюють рейтинг смертності з цієї причини.

  • Найнижчий показник смертності через погану дієту зафіксували в Ізраїлі - 89 на 100 тисяч осіб на рік
  • Очолює цей рейтинг Узбекистан - 892 на 100 тисяч сіб на рік
 

Японія та Китай по-різному ставляться до солі.

Китай споживає величезну її кількість з соєвим та іншими соусами, які є важливою складовою національної кухні.

Однак зростаюча популярність технологічно оброблених продуктів лише збільшує кількість солі в раціоні. Китай очолює рейтинг країн із найвищим рівнем смертності від надлишку цього продукту.

В Японії - ситуація інша.

Професор Мюррей пояснює: "Японія - дуже цікава, 30-40 років тому вони споживали стільки солі, скільки Китай сьогодні. Сіль, як і раніше, є проблемою номер один, однак вони значно скоротили її споживання. Нинішній раціон японців містить багато фруктів та овочів, які захищають від хвороб серця".

Манти

Як у Великій Британії?

Велика Британія відстає за якісними показниками харчування від Франції, Данії та Бельгії.

Британці споживають недостатньо овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів.

Дослідження показує, що 14% смертей британців пов'язані з неправильним харчуванням.

Що у підсумку?

"Головне - не вага, а якість продуктів", - пояснює профессор Мюррей. - Треба їсти менше солі, а більше - овочів та фруктів, цільнозернових злаків і горіхів".

Однак це - недешеве задоволення.

Підрахували, що в бідних країнах на п'ять фруктів і овочів на день витрачається 52% доходу родини.

"Необхідно розповідати людям про користь здорового харчування, і вони робитимуть правильний вибір. Однак, якщо магазини продаватимуть шкідливі продукти за акцією "купи один - отримай ще один безкоштовно", то "харчове просвітництво" просто зійде нанівець".

Вчені переконані - треба припинити говорити про шкідливість цукру, солі та жирів, а натомість пропагувати здорове харчування.

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