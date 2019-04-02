Екзит-поли: Зеленський і Порошенко проходять у другий тур

Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Такі результати оприлюднив консорціум "Національний екзит-пол 2019".
За даними опитування виборців на виході з дільниць, Володимира Зеленського підтримали 30,6% респондентів, Петра Порошенка - 17,8%, третє місце - Юлія Тимошенко з рівнем підтримки 14,2%.
Далі йдуть:
Про це заявив консорціум "Національний екзит-пол 2019", до якого входять Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Разом вони провели опитування 17 956 респондентів на 400 виборчих дільницях.
Похибка вибірки не перевищує 2,5%.
Екзит-пол проведений за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Посольством Канади в Україні.
Таким чином, за результатами опитування, жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, необхідних для перемоги вже в першому турі.
Другий тур президентських виборів в Україні має пройти 21 квітня.
Інавгурація новообраного президента України має відбутись не пізніше 3 червня 2019 року.
На замовлення телеканалів "112 Україна" та NewsOne австрійський Інститут соціальних досліджень і консалтингу SORA спільно з українським Центром "Соціальний моніторинг" провели опитування на 500 виборчих дільницях.
Його результати наступні:
Похибка вибірки не перевищує 2,1%.
Це попередні дані дослідження, а після 22:00 планують опублікувати уточнені результати.
Телеканал 1+1 також замовив проведення власного екзит-полу на 600 дільницях компаніями Kantar TNS та Info Sapiens.
Ось його результати:
Це попередні дані дослідження на 18:00, а після 22:00 планують опублікувати уточнені дані.
За результатами екзит-полу телеканалу прямий та соціологічної служби "СОЦІС":
Це попередні дані дослідження на 19:00. Похибку дослідження не повідомили.