Як вчені отримують 3D-зображення серця плода в утробі і рятують життя дітей

Дослідники отримали безпрецедентні зображення серця дитини, коли вона все перебуває ще в утробі.
Вагітні жінки пройшли сканування на апараті магнітно-резонансної томографії (МРТ), а потужні комп'ютери побудували тривимірні моделі крихітних сердець, що б'ються всередині ще ненароджених дітей.
Команда науковців та медиків з King's College London та Guy's and St Thomas's вважає, що це дозволить покращити турботу про дітей з вродженими вадами серця.
Дослідники кажуть, що їхній підхід лікарні можуть легко застосувати у практиці.
Серце Вайолет-Вьєнни
У Вайолет-Вьєнни розвинулися небезпечні для життя аномалії в кровоносних судинах навколо її серця, коли вона ще перебувала в утробі матері.
Проблеми вперше виявили, коли Кірбі-Лі Петтітт прийшла на звичайне ультразвукове обстеження на 20 тижні вагітності.
Вона потім взяла участь в дослідження, щоб побачити серце своєї дитини в найдрібніших деталях.
Дослідження показало звуження головної артерії, що йде від серця - аорти - яке могло б блокувати кровоносну судину після народження. Її донька також мала два отвори в серці.
"Це було дуже страшно, я була просто шокована", - сказала Кірбі-Лі BBC.
Але це дозволило лікарям планувати, як врятувати життя Вайолет-Вьєнни після того, як вона народиться.
"Мені не дозволили потримати її, їм довелося забрати її відразу, їй зразу призначили лікування, щоб тримати її аорту відкритою", - згадує Кірбі-Лі.
За тиждень її дитині зробили операцію на серці, і зараз, після складного старту це здорова 11-місячна дівчинка.
"Всі оточили її увагою, і вона просто процвітає - і все це завдяки цим фахівцям і цій технології", - говорить вона.
"Те, що вони роблять - чудово, це рятує життя", - вважає молода мати.
Але тоді роблять дійсно надзвичайний крок.
Складна комп'ютерна програма об'єднує зображення разом, адаптує відповідно до биття серця, а потім створює безпрецедентне 3D зображення серця.
Це дає лікарям чітке уявлення про аномалії.
Краще для дітей
Вроджені вади серця мають до восьми з кожної тисяч дітей, народжених у Великій Британії
Вони можуть бути викликані інфекціями та деякими лікарськими засобами.
Професор Реза Разаві, лікар-консультант з педіатричної кардіології, хотів поліпшити діагностику вроджених дефектів після того, як його донька народилася з одним з таких.
"Ми думали, що втратимо її, це був сильний мотиватор... ми маємо бути в змозі віднайти проблему в утробі".
Він описує 3D-зображення як "гарні" і каже, що вони дозволяють лікарям чітко бачити проблему і покращувати догляд.
"Ми можемо мати повну впевненість і планувати наперед, яке лікування необхідно, яку операцію нам потрібно зробити. Це дійсно допомагає батькам мати правильну підтримку, щоб знати, що станеться", - каже професор.
"Але це також дійсно допомагає дітям, тому що вони вчасно отримують необхідну операцію і мають найкращі шанси", - наголошує він.
В рамках дослідження, результати якого опублікували в Lancet, 3D-зображення зробили для 85 вагітних жінок, але натепер цей метод перевірили вже на понад 200 пацієнтах.
Доктор Девід Ллойд, науковий співробітник King's College London, повідомив: "Ми сподіваємося, що цей підхід тепер стане стандартною практикою для команди кардіології плоду Evelina, яка щорічно проводить пренатальну діагностику у 400 дітей".
"Це також покращить турботу про більш ніж 150 дітей щороку, яких доставляють до лікарні Св. Томаса з відомою вродженою хворобою серця", - додав він.
Він каже, що технологію буде легко запровадити, якщо лікарня вже має апарат МРТ, тому що єдиним новим обладнанням буде комп'ютер з придатним графічним адаптером.
Якщо вони діагностуються тільки після народження, то може бути втрачений життєво важливий час при спробі встановити діагноз.
Інший підхід полягає у використанні одночасно чотирьох ультразвукових зондів - зараз під час сканування використовують один - для отримання більш детальної картини.