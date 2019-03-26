Як вчені отримують 3D-зображення серця плода в утробі і рятують життя дітей

Дослідники отримали безпрецедентні зображення серця дитини, коли вона все перебуває ще в утробі.

Вагітні жінки пройшли сканування на апараті магнітно-резонансної томографії (МРТ), а потужні комп'ютери побудували тривимірні моделі крихітних сердець, що б'ються всередині ще ненароджених дітей.

Команда науковців та медиків з King's College London та Guy's and St Thomas's вважає, що це дозволить покращити турботу про дітей з вродженими вадами серця.

Дослідники кажуть, що їхній підхід лікарні можуть легко застосувати у практиці.

Серце Вайолет-Вьєнни

У Вайолет-Вьєнни розвинулися небезпечні для життя аномалії в кровоносних судинах навколо її серця, коли вона ще перебувала в утробі матері.

Проблеми вперше виявили, коли Кірбі-Лі Петтітт прийшла на звичайне ультразвукове обстеження на 20 тижні вагітності.

Вона потім взяла участь в дослідження, щоб побачити серце своєї дитини в найдрібніших деталях.

Дослідження показало звуження головної артерії, що йде від серця - аорти - яке могло б блокувати кровоносну судину після народження. Її донька також мала два отвори в серці.

"Це було дуже страшно, я була просто шокована", - сказала Кірбі-Лі BBC.

Але це дозволило лікарям планувати, як врятувати життя Вайолет-Вьєнни після того, як вона народиться.

"Мені не дозволили потримати її, їм довелося забрати її відразу, їй зразу призначили лікування, щоб тримати її аорту відкритою", - згадує Кірбі-Лі.

За тиждень її дитині зробили операцію на серці, і зараз, після складного старту це здорова 11-місячна дівчинка.

"Всі оточили її увагою, і вона просто процвітає - і все це завдяки цим фахівцям і цій технології", - говорить вона.

"Те, що вони роблять - чудово, це рятує життя", - вважає молода мати.

Як працює технологія

Серія 2D-зображень серця роблять з різних кутів за допомогою апарата МРТ.

Але серце плоду крихітне, б'ється неймовірно швидко, і дитина рухається в утробі матері, так що зображення серця виглядають нечіткими, розмитими.

Але тоді роблять дійсно надзвичайний крок.

Складна комп'ютерна програма об'єднує зображення разом, адаптує відповідно до биття серця, а потім створює безпрецедентне 3D зображення серця.

Це дає лікарям чітке уявлення про аномалії.

Краще для дітей

Вроджені вади серця мають до восьми з кожної тисяч дітей, народжених у Великій Британії

Вони можуть бути викликані інфекціями та деякими лікарськими засобами.

Професор Реза Разаві, лікар-консультант з педіатричної кардіології, хотів поліпшити діагностику вроджених дефектів після того, як його донька народилася з одним з таких.

"Ми думали, що втратимо її, це був сильний мотиватор... ми маємо бути в змозі віднайти проблему в утробі".

Він описує 3D-зображення як "гарні" і каже, що вони дозволяють лікарям чітко бачити проблему і покращувати догляд.

"Ми можемо мати повну впевненість і планувати наперед, яке лікування необхідно, яку операцію нам потрібно зробити. Це дійсно допомагає батькам мати правильну підтримку, щоб знати, що станеться", - каже професор.

"Але це також дійсно допомагає дітям, тому що вони вчасно отримують необхідну операцію і мають найкращі шанси", - наголошує він.

Чи застосують це на практиці?

В рамках дослідження, результати якого опублікували в Lancet, 3D-зображення зробили для 85 вагітних жінок, але натепер цей метод перевірили вже на понад 200 пацієнтах.

Доктор Девід Ллойд, науковий співробітник King's College London, повідомив: "Ми сподіваємося, що цей підхід тепер стане стандартною практикою для команди кардіології плоду Evelina, яка щорічно проводить пренатальну діагностику у 400 дітей".

"Це також покращить турботу про більш ніж 150 дітей щороку, яких доставляють до лікарні Св. Томаса з відомою вродженою хворобою серця", - додав він.

Він каже, що технологію буде легко запровадити, якщо лікарня вже має апарат МРТ, тому що єдиним новим обладнанням буде комп'ютер з придатним графічним адаптером.

Майбутнє за скануванням плоду?

Дослідження є частиною проекту iFind, яка має за мету збільшити кількість виявлених проблем зі здоров'ям під час стандартного сканування вагітних.

Якщо вони діагностуються тільки після народження, то може бути втрачений життєво важливий час при спробі встановити діагноз.

Інший підхід полягає у використанні одночасно чотирьох ультразвукових зондів - зараз під час сканування використовують один - для отримання більш детальної картини.