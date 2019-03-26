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Отримувачів субсидій меншає, претендентів - більшає

25 березня 2019

Кількість родин, яким призначено субсидії у січні-лютому цього року в 1,7 раза перевищує показники тих самих місяців минулого року, - повідомила Державна служба статистики.

Проте загалом у лютому 2019 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 3 млн 736 тисяч родин, - це чверть від усієї кількості домогосподарств в Україні. У лютому 2018 року субсидії отримували 45% українських домогосподарств.

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Середній розмір комунальної субсидії у лютому цього року становив 998,6 грн. За перші два місяці року загальна сума нарахованих субсидій становила майже 12,5 млрд грн. Загальна сума, що виділена у бюджеті цього року на виплату комунальних субсидій, становить 55 млрд грн.

Лютнева субсидія минулого року трохи перевищувала 1000 грн, а за два перші місяці року сума призначених субсидій перевищувала 20 млрд грн.

Здається, це має свідчити, що уряд рухається до того, щоб скорочувати і кількість отримувачів субсидій, і витрати на них.

Проте не все так однозначно. За перші два місці року за субсидіями звернулися 465 тисяч родин. Це на понад 17% більше, ніж за той самий час у 2018 році.

Отримали ж субсидії майже 550 тисяч родин, - їхня кількість є у 1,7 раза більшою проти двох перших місяців минулого року.

З початку березня частина субсидій, що були призначені у 2018 році, виплачується "живими" грошима.

При цьому за той же час суттєво зросли і борги з оплати комуналки. За даними тієї ж Державної служби статистики, у січні українці спожили комунальних послуг на 21 млрд грн, а сплатили лише 15 млрд грн - близько 70%. Рівень розрахунків за опалення і гарячу воду ще гірший - в середньому по Україні лише 61,5%.

При цьому, заборгованість з оплати комуналки (без урахування електрики) лише за січень зросла на 7 млрд грн - до 62 млрд грн, із яких половина - це борги за газ.

На другому місці - близько 20 млрд грн - борги за опалення і гарячу воду, вартість яких також залежить від ціни газу.

Борги населення за газ, тепло і гарячу воду

станом на січень 2019

  • 29,1 млрд грнборги за газ

  • 20 млрд грнборги за опалення та гарячу воду

  • зростання боргів у січні 2019 року7 млрд грн

Source: Державна служба статистики України

У жовтні 2018 року уряд вирішив підняти ціну на газ для населення майже на чверть, що потягло за собою і зростання тарифів на опалення і гарячу воду. Збільшення ціни на газ дозволило домовитися із МВФ про початок нової програми кредитування України.

Встановлення єдиних ринкових цін на газ для усіх споживачів, зокрема, і для населення, є давньою умовою співпраці Києва з МВФ. Проте жовтневе підвищення цін на газ для населення не зрівняло їх із ринковими. Тому між Києвом та МВФ існує домовленість про два наступні підвищення - у травні на грудні цього року.

Можливість уникнення цього підвищення, та навіть зниження цін на газ стала однією з головних під час президентської виборчої кампанії.

Нещодавно "Нафтогаз", а згодом прем'єр та президент заявили, що поточна ситуація на світових ринках, де ціни пішли вниз, дозволяє не підвищувати ціну на газ.

У разі, як вибори відбуватимуться у два тури, їх завершення співпаде із часом, коли експерти МВФ почнуть перевіряти виконання Києвом обіцянок, які він взяв на себе наприкінці минулого року, отримавши перший транш за новою програмою stand-by. Тож на узгодження пропозиції про незмінність цін на газ залишається близько місяця.

Разом із тим, поточний та наступний роки є піковими з точки зору боргових виплат. Згідно із календарним планом цих виплат, оприлюдненим Нацбанком, у 2019 році уряд, центральний банк, підприємства і банки повинні виплатити 15,655 млрд доларів. Із них близько 6 млрд доларів за державним боргом мають сплатити уряд та НБУ. У бюджеті на виплату боргів виділено понад 417 млрд грн. Це найбільша видаткова стаття бюджету.

Валютні резерви країни на кінець лютого становили 20,2 млрд доларів.

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