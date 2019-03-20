ЗЕМЛЯ ЧЕРКАЩИНИ як депутати-бізнесмени хазяйнують на самозахоплених полях, а прості селяни десятиліттями не можуть отримати паї

Невелике село Родниківка знаходиться неподалік від міста Умань – райцентру в Черкаській області. Тут мешкає трохи більше трьох тисяч людей, котрі живуть переважно з власного підсобного господарства або шукають роботу в найближчих містах. Найбільша цінність в селі – земельні паї, які між селянами та працівниками колишніх українських колгоспів розділили наприкінці 90-тих років. Але знайшлися такі спритні ділки, котрі знають схему, як заробляти на землі і нікому не платити: ні державі, ні людям. Один з таких прикладів – саме в Родниківці.

Колишній радгосп «Родниківка» мав у своєму розпорядженні 2312 гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 2224 гектарів орної землі. Раніше тут займалися вирощуванням елітного насіння та насіння першої репродукції зернових, олійних культур і трав.

У 2001 році радгосп реорганізували в державне підприємство, яке за відпрацьованою схемою було включено до переліку підприємств, що підлягають приватизації у 2011 році. Наказом регіонального відділення Фонду держмайна Черкаської області від 16 липня 2012 року було прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності - державного підприємства «Родниківка».

А вже 2014-го року була запушена злочинна схема відчуження сільськогосподарських земель: 14 листопада 2014 року державне підприємство «Родниківка» було припинено шляхом реорганізації у колективне сільськогосподарське підприємство – КСП. Засновниками нового КСП виступили 107 членів трудового колективу ДП «Родниківка». З листопада 2014 року директором КСП є Войченко Сергій Михайлович – депутат Уманської районної ради і чоловік землевпорядника Снітівської сільської ради.

У Статуті КСП «Родниківка» було зазначено, що воно є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської та іншої продукції. Пунктом 1.4 цього ж Статуту задекларовано, що КСП «Родниківка» є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованого ДП «Родниківка».

Однак ні ДП «Родниківка», ні КСП «Родниківка» право користування на земельні ділянки так і не оформили. Наразі є лише угода між КСП «Родниківка» та регіональним відділенням Фонду Держмайна у Черкаській області про передачу єдиного майнового комплексу і земельної ділянки колишнього держпідприємства. Однак Фонд держмайна не має повноважень розпоряджатися державними землями. Такі повноваження має лише Держгеокадастр як розпорядник земель від імені держави. А Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області ніколи не приймало рішення про передачу земельних ділянок у постійне користування ДП «Родниківка» або КСП «Родниківка». У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно також відсутні відомості про право користування цією землею за ДП «Родниківка» чи КСП «Родниківка».

Таким чином, Керівники КСП фактично самовільно захопили більше двох тисяч гектарів сільськогосподарської землі у селі. До сьогодні інтереси держави ніхто так і не захистив. Про те, чому досі земля не повернута у розпорядження держави, слід запитати у керівництва Уманської місцевої прокуратури та Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області.

Цікаво, що теперішній користувач землями КСП «Родниківка» Сергій Войченко одночасно є депутатом Уманської районної ради. Можливо, саме через зв’язки у владі йому вдається протягом багатьох років заробляти собі гроші на самозахоплених землях у Родниківці. Адже правоохоронні органи та Прокуратура до цього не відкрили жодного кримінального провадження за цим фактом, не ініціювала жодного судового процесу в інтересах держави.

Бездіяльність керівництва Уманської місцевої прокуратури та Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області створюють умови для вільного та безперешкодного користування даними землями приватними структурами. Поки поля «нікому не належать» і не можуть бути розпайовані між людьми, Войченко спокійно обробляє землю, збирає врожай і нікому при цьому не платить: ні людям за паї, ні державі – податків.

Користуючись публічними даними, можемо самостійно вирахувати суму податків, які Войченко мав би сплатити державі за користування сільськогосподарською землею, починаючи з 2014 року.

Відповідно до офіційних даних, опублікованих Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у Черкаській області становить близько 34 тис. грн. за гектар землі. Грошова оцінки 2312 гектарів землі, які обробляє КСП «Родниківка», становить 78608 тис. грн.

Враховуючи ставку орендної плати в черкаської області на сьогодні, а це 8% нормативно грошової оцінки земель, лише за один рік КСП «Родниківка» мало сплати державі 6 288 640 гривень. За весь час користування такими землями з 2014 року по 2018 рік держава недоотримала більше 30-ти млн грн!

Водночас, за минулий рік депутат Сергій Войченко задекларував майже півмільйона гривень заробітної плати, яку отримав у КСП «Родниківка». Більше 100 тис грн зарплатні у цьому КСП отримала його дружина Катерина. Але подружжя встигає працювати ще й «за сумісництвом» у фермерському господарстві «Красива земля», тут у 2018 році вони на двох заробили ще майже 400 тис грн.

Відповідно до офіційної декларації, у власності сільської родини Войченків – будинок, кілька земельних ділянок, збереження у доларах, три легкових автомобілі, а також парк сільськогосподарської техніки. https://declarations.com.ua/declaration/nacp_c6bb7c41-2bff-48dc-8407-b5295b5099cf

У 2016 році члени КСП «Родниківка» зверталися до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо приватизації земель ДП «Родниківка». Однак у державних органах повідомили – розпаювання неможливе з простої причини: ні КСП «Родниківка», ні ДП «Родниківка» землі сільськогосподарського призначення в користування не надавалися.

Окрім того, статтею 25 Земельного кодексу України чітко та однозначно визначено порядок приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств та організацій, проте ДП «Родниківка» як юридична особа ліквідовано 14 листопада 2014 року, а КСП «Родниківка» не належить до переліку підприємств, визначених ст. 25 ЗК України (державні та комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації), які мають право на здійснення розпаювання.

«Я півжиття працювала на цих полях, а тепер не мажу отримати той нещасний шматок землі. А хтось собі на нашій землі сіє, заробляє гроші», - скаржиться пенсіонерка пані Ольга, яка не може отримати свого паю через схеми керівництва КСП.

Тобто, працівники державного підприємства, селяни, які більшу частину свого життя пропрацювали на цих землях, лишилися без наділів, а доходи від обробітку полів отримує керівник КСП та наближені до нього особи. Люди сподіваються, що правоохоронні органи все-таки відкриють очі і захистять права селян і права держави від посягань місцевих «князьків».