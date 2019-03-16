Депутати пообіцяли заблокувати «небезпечний» законопроект «Про концесії»

Обіцянка Президента Петра Порошенко винести законопроект «Про концесії» на голосування Верховної Ради як першочерговий, викликало резонанс серед народних депутатів. У парламенті вважають проект «сирим», який готує ґрунт для прихованої приватизації ліквідної держвласності. Зокрема, на думку члена парламентського комітету з питань бюджету Віктора Пинзеника, концесія в українських реаліях можлива тільки для будівництва автодоріг.

«Я завжди виступав проти концесії працюючих підприємств. Це страшна норма. Концесія допустима тільки по відношенню до доріг. А в іншому – це буде просто дерибан. Концесія на 49 років – це прихована приватизація. Це афера. Наявність норм в законопроекті – про компенсацію концесіонеру недоотриманих доходів, а також термін 49 років – це лазівки для зловживань і корупції. Дороги – єдиний варіант застосування концесії. Все інше – схеми», – заявив Пинзеник.

Член комітету з протидії корупції Ігор Луценко зазначив, що концесія у низці сусідніх країн виявилася потенційно корупційним інструментом, незважаючи на те, що за кордоном впроваджено більш жорстке антикорупційне законодавство, ніж в Україні.

«На жаль, регіональний досвід по концесії, зокрема Туреччини і інших сусідніх країн, виявився непродуктивним. Прогнозні показники, які, як правило, декларуються при укладанні концесійних договорів, не виконуються. А збитки від того, що плани виявилися примарними, лягають на державу. Це та форма, в якій росла і продовжує зростати корупція в тій же Туреччині. Це все 100%-ві корупційні схеми. В Україні в нинішніх умовах неможлива ні справедлива приватизація, ні справедлива концесія», – упевнений Луценко.

Він додав, що впливові фінансово-промислові групи в Україні сьогодні пробують скористатися передвиборною метушнею і прибрати до рук найбільш ліквідні активи. І оскільки інструмент приватизації себе дискредитував, суспільству нав’язують «ефективну» концесію.

«Це нове слово, нова схема, яка себе ще не дискредитувала. А оскільки у цієї владі залишилося буквально кілька місяців – ось і відповідь, чому так спішно просувається ідея концесії. Щоб швидше «зайти» в прибуткові держактиви», – сказав депутат.

Член комітету Ради з питань податкової та митної політики Михайло Головко впевнений, що парламент заблокує голосування по законопроекту «Про концесії». За його словами, концесія на 49 років таких стратегічних об’єктів, як морські порти або підприємства теплокомуненерго – це втрата ліквідних об’єктів назавжди.

«Хочуть забрати те, що дає прибуток. Тому під це і пропонують законопроект «Про концесії». Я думаю, у них плани укласти концесію за якимись стратегічними підприємствами. Адже немає гарантії, що це вдасться зробити після виборів. Ніхто не думає, як розвивати збиткові підприємства. Вони, як кочівники – набігли пограбували, побігли далі. Я впевнений, що парламент не дозволить прийняти цей небезпечний проект «Про концесії», – сказав Головко.

Відзначимо, що найчастіше термін концесія уряд застосовує до морської галузі, зокрема, до єдиного глибоководного і прибуткового порту – ДП МТП “Южний”. Мінінфраструктури України неодноразово заявляло про намір віддати підприємство в приватні руки, як тільки парламент прийме новий закон «Про концесії». При цьому держоб’єкт продовжують накачують великими держінвестиціями в модернізацію обладнання. За умовами нового законопроекту «Про концесії», порт «Південний» поза конкурсом відійде приватнику, який раніше вже використав потужності гавані. У порту «Південний» активами держпідприємства вже майже 10 років користується компанія «Портінвест» олігарха Ріната Ахметова.