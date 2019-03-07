В Україні половину продуктів виготовляють без державного контролю

На сьогоднішній день в Україні 50% харчових продуктів виготовляється без будь-якого впливу державного контролю. Про це розповів національний консультант FAO з біобезпеки та ветеринарії Віталій Башинський.

За словами експерта: “сьогодні в Україні виробляється 50\50 харчових продуктів, які підпадають під різне законодавче поле”. І тільки 50%, за словами експерта, підпадають під 100% державний контроль.

“50% харчових продуктів виготовляється в Україні без будь-якого впливу державного контролю“, – зазначив Віталій Башинський під час круглого столу “Регулювання ринку м’яса: баланс між безпекою споживачів і розвитком бізнесу”, організованого незалежним експертно-аналітичним центром з регуляторної політики в Україні BRDO.

“Українська ментальність говорить, що немає нічого кращого, ніж курочка, вирощена в домашніх умовах від бабусі. Так. Якщо бабуся виростила її для вас. Але, якщо вона її виростила на продаж…

Повірте мені, ніхто не закриває очі на те, що продається сьогодні… Скільки йоду використовується для стимуляціє росту курей і свиней в домашніх умовах. Це просто окрема тема”, – додає фахівець.

“На сьогодні в Україні ми бачимо ЗМІ, які роблять з кожного порушення, з кожної проблеми та фальсифікації таку маленьку медіа-подію. Тобто, ми всі говоримо про те, як в Україні погано. Потім звертаємось до ЄС і кажемо: будь ласка, пустіть нас на свій ринок. Вони кажуть: вибачте, ми також читаємо інтернет. Те що виробляється в Україні не просто не можна їсти – його навіть тваринам не можна згодовувати”, – додав експерт.

“Тому перш за все якщо ви побачите хоч одну таку медіа-сенсацію наприклад в Бельгії – це однозначно національне розслідування.

В Україні – це просто аплодисменти: чудовий матеріал. Давайте ще будемо щось шукати, що в нас немає масла, а є тільки пальмова олія. Може пора показувати тих, хто виготовляє справжнє масло, а не тих, хто фальсифікують це масло”, – зазначив Віталій Башинський.

“Бо ми на сьогоднішній день привели всіх до спільного знаменника, що в Україні взагалі немає нормальних виробників. Може потрібно говорити про тих, хто нормально виготовляє”, – вважає фахівець.

“По-друге, на сьогодні ця сфера віддана повністю ЗМІ і громадським організаціям захисту прав споживачів. Це реальне завдання держави. Вони повинні контролювати і здійснювати риночний нагляд, який повністю знищений в Україні. І відбір зразків, який відбувається на виробництвах, завжди апріорі ми знаємо: там результат. Бо офіційний лікар буде допущений виключно до тієї продукції, яка відповідає вимогам”, – каже Віталій Башинський.

“Відберіть в супермаркетах, відберіть на ринках, відберіть в закладах громадського харчування, відберіть на тих агропродовольчих ринках, які на сьогоднішній день незареєстровані. Ви побачите зовсім іншу картину. По суті стихійна торгівля”, – підкреслив експерт.

“І це завдання держави та національної поліції. На сьогоднішній день – це просто балачки”, – резюмував Віталій Башинський.