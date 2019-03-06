CNN Подорожі розповідає про "ще одну таємницю Чорнобильських лісів"

«Радар Дуга: велетенська закинута антена, яку приховують ліси біля Чорнобиля». Під такою назвою вийшла стаття CNN в розділі, присвяченому туристичним подорожам.

З 2011 року Чорнобильська зона – місце трагічного вибуху на атомній електростанції, приваблює туристів, які полюбляють пригоди. Однак ці ліси приховують ще один об’єкт часів Холодної війни, пише видання.

Радар Дуга був одним з найбільш потужних військових об’єктів комуністичної імперії. Заввишки 150 метрів і завдовшки 700 метрів, конструкція вражає своїми масштабами.

Будівництво Дуги було розпочате в 1972 році і метою об’єкта було завчасно виявляти наближення ракет великої дальності з урахуванням форми Землі, вловлюючи сигнали, що відбиваються від іоносфери. Однак, зазначає видання, навіть на час будівництва вчені не повною мірою уявляли собі роботу цього агрегата.

Радянький Союз намагався приховати Дугу, позначаючи об'єкт на картах в якості дитячого табору відпочинку.

На Заході така втаємниченість викликала появу різних теорій, які, зокрема, твердили, що через антену Радянський Союз намагається контролювати думки, або погоду.

«Радянський Союз пішов назавжди, але його привиди все ще залишились в Україні», - завершує CNN свою статтю.

Увага впливового міжнародного видання до ще однієї туристичної цікавинки часів Холодної війни може сприяти збільшенню потоку туристів та шукачів пригод до Чорнобильського регіону.