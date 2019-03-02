15 українських еко-стартапів, які підкорюють світ

Посуд, який можна з'їсти, зубна щітка з паперу, жалюзі с сонячними панелями, електронна мапа утилізації відходів та багато інших. У цьому лонгріді ми розповідаємо про 15 українських стартапів у сфері екології, чистих технологій та розумного споживання.

RECYCLE MAP - карта пунктів утилізації відходів

Recycle Map - це інтерактивна мапа пунктів утилізації різних типів відходів. Мета проекту - "популяризувати, як невід’ємну частину сучасного життя, сортування та вторинне перероблення відходів". На цій карті можна дізнатись, наприклад, де в Україні можна здати батарейки, картон, акумулятори, ПЕТ-пляшки, органічні відходи, склотару та інші типи відходів.

FOODBIOPACK: біорозкладувальне та їстівне пакування та посуд​

Український стартап FoodBIOPack розробляє біорозкладне та їстівне пакування, посуд та столові прибори. Розробники кажуть: основою всіх виробів є натуральні харчові компоненти, які містять білки, полісахариди та жири.

Команда стартапу взяла участь у численних конкурсах, конференціях та виставках у Європі та Україні, включно з конкурсом "University Startup World Cup-2018" у Копенгагені (Данія), виставкою "Nordic Organic Food Fair" у Мальмьо (Швеція). У грудні 2018-року, стартап отримав грант у розмірі 500 тисяч гривень від компанії "Carlsberg Ukraine".

ECOISME: система економії електроенергії

Пристрій Ecoisme під’єднується до електричного розподільного щита та мережі Wi-Fi, і вимірює споживання електроенергії в будинку. Всі дані про енерговитрати надходять до мобільного додатку і допомагають власнику контролювати споживання.

Компанія співпрацює з такими відомими брендами, як T-mobile, Virgin Media та Bosch. Ecoisme отримав широке визнання, чимало нагород (лауреат премії CES Best of Innovation Award та EDF Pulse) та інвестицій (Deutsche Telekom і Liberty Global).

ВАЛЕНТИН ФРЕЧКА: папір із опалого листя

Український школяр Валентин Фречка, який знайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя, здобув золото на «Олімпіаді геніїв» у США, змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

EFFA: одноразова зубна щітка з паперу

Український стартап Effa створив екологічну зубну щітку із переробленого паперу. Щітки Effa, за словами розробників, насамперед стануть у нагоді тим, хто багато подорожує, не шкодячи природі. Effa нещодавно завершила програму в акселераторі у Нью-Йорку.

Стартап також відібрали до бізнес-програми одного з найбільших виробників паперу – Stora Enso. Компанія ввійшла до п’ятірки кращих стартапів світу в сфері клімату на конкурсі Clim@ в Німеччині у 2018-му.

RE-BEAU: прикраси з переробленого пластику

Українська дизайнерка Марія Сорокіна створює прикраси з переробленого пластику. Продукція Re-beau цьогоріч доповнила образи моделей на Ukrainian Fashion Week, у співпраці з брендом Roussin.

FLUSHWAVE: система повторного використання технічної води

Flushwave - це система, яка дозволяє повторно використовувати для зливу унітазу відпрацьовану воду з умивальників, ванн та душових.​ За словами засновника проекту Валерія Яроша, наразі триває тестування виробу, а також інсталяція систем в одному з ресторанів у Львові. Проект брав участь в конкурсі "Стартап прорив" в Tech StartUp School Національного університету «Львівська політехніка» у 2018-му та в конкурсі чистих технологій ClimateLaunchPad 2017.

​GO TO-U: міжнародна платформа з зарядними станціями для електромобілів

Компанія Go To-U створила онлайн-платформу, яка об’єднує екологічно відповідальні бізнеси, які пропонують безкоштовні послуги зарядки електромобілів своїм клієнтам. Платформа охоплює вже близько 12,000 зарядних станцій в Україні, Австрії, Португалії, інших країнах Європи, Таїланді та Казахстані.

Мета стартапу – зменшити забруднення навколишнього середовища від СО2 шляхом швидкої популяризації електромобілів. Go To-U також відібрали до акселераційної програми IMPACT Connected Car, яка фінансується у рамках Horizon2020 ЄС.

SOLARGAPS: жалюзі з сонячними панелями

Українська компанія розробила жалюзі з сонячними панелями SolarGaps. Ці "розумні" жалюзі генерують чисту енергію завдяки фотоелектричним модулям. 1 квадратний метр SolarGaps може давати 100 Вт на годину, йдеться на сайтікомпанії.

STOCK-FACTORY: онлайн-платформа збуту проблемних товарів

Сервіс допомагає оперативно продавати або передавати на благодійність загалом якісні товари, в яких пошкоджена або відсутня упаковка або термін придатності наближається до завершення. Таким чином стартап сприяє скороченню обсягів знищення товарів у торгівельних мережах.

Команда Stock-Factory перемогла у світовому конкурсі «зелених» бізнес-ідей Climate Launchpad у номінації «Системи ухвалення рішень та фінанси» й отримала 5 тисяч євро на розвиток проекту.

UGRID: сервіс побудови енергетичних мікромереж

Український стартап UGrid розробив сервіс побудови енергетичних мікромереж на основі звичайних мереж, що допоможе локальним енергопостачальним організаціям скоротити використання викопних джерел енергії та уникнути переплати за енергопостачання. Стартап став переможцем українського національного відбору міжнародного конкурсу ClimateLaunchpad-2018 та отримав можливість представити Україну на Global Grand Final в Едінбурзі.

TOKA: мережа електрозаправок

ТОКА – це мережа публічно-доступних зарядних станцій для електромобілів. Головне завдання компанії – зробити володіння електромобілем настільки ж комфортним, як і автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння, йдеться на сайті компанії. Таким чином розробники хочуть стимулювати перехід водіїв на екологічніший транспорт.

Стартап зайняв друге місце у нацвідборі конкурсу ClimateLaunchpad-2018 та був одним з представників України на Global Grand Final в Шотландії.

NUKA: вічний блокнот та вічний олівець

А от український стартап Nuka вірить у модель розумного споживання. На виставці CES у Лас-Вегасі цього року стартап представив блокнот, який ніколи не закінчується, та олівець, який ніколи не списується. Вічний блокнот можна переписувати нескінченну кількість разів, а за допомогою спеціальної серветки можна видалити всі написи, розповіла співзасновниця стартапу Катерина Михалко "Голсоу Америки". А олівець не треба наточувати і він ніколи не скінчиться, додає вона.

WATER CLOUD UA: пристрій для збору води з повітря

А от український стартап Water Cloud UA винайшов пристрій, який буквально видобуває воду с повітря. Це пристрій, який збирає конденсат води з повітря. Стартап зайняв третє місце на Міждисциплінарній науковій конференції Falling Walls Lab Kyiv 2017.

JOLLYLOOK: екологічно чиста фотокамера для миттєвих знімків

А ще українці розробили розкладний фотоапарат Jollylook, виготовлений цілком з переробленого паперу та картону. Жодної електроніки – лише папір, пара лінз і міні-картриджі для отримання миттєвих фотографій. Виробники запевняють, що використовують менше матеріалів, ніж в упакуванні нормальної фотокамери. Стартап зібрав 377 тисяч доларів на платформі Kickstarter.