Євробачення 2019: Україну представить MARUV

У фіналі українського національного відбору на "Євробачення-2019" перемогла співачка MARUV з піснею "Siren Song", перфоменс якої називали дуже відвертим, а її критикували через гастролі в Росії.

Глядачі віддали за співачку 6 балів, журі - 5 . У голосуванні взяли участь 167 тис. людей.

Хто така MARUV ?

Українська співачка, авторка та продюсерка MARUV - вона ж Анна Корсун - сама про себе каже, що "точно знає, як зробити пісню, що змусить танцювати та плакати мільйони, та що таке сучасна музика, як виглядає яскраве шоу".

Три роки тому в складі гурту The Pringlez вона брала участь у півфіналі відбору на "Євробачення". Минулого року, вже як MARUV, спробувала знову, але не зуміла пройти кастинг.

Її пісню "Siren song" називали фавориткою конкурсу.

Під час півфіналу MARUV вразила глядачів провокаційним номером, проте розділила думки журі - Андрій Данилко з Джамалою похвалили співачку, а Євген Філатов заявив, що таких "ще мільйон".

Ведучий Сергій Притула запитав, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. MARUV на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, вона повторила, що своїми піснями несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою…Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала MARUV.

На питання Сергія Притули, кого саме вона об'єднала музикою у контексті Росії і України, співачка відповіла, що її фани об'єднуються і спілкуються. Хоча, зізналась, що не чула, щоб хтось з шанувальників після її концерту відмовився від ідеї скласти зброю і не їхати на Донбас.

"У мене багато глядачів і в Росії, і в Україні, і в Туреччині. У них є свої чати, вони спілкуються",- сказала MARUV.

Джамала запитала у MARUV, чий Крим. Співачка відповіла: "Крим український".