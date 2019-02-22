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Взаємна торгівля агропродукцією між Україною та ЄС встановила рекорд
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Взаємна торгівля агропродукцією між Україною та ЄС встановила рекорд

21 лютого 2019

У 2018 році взаємна торгівля сільськогосподарською продукцією між Україною і Європейським Союзом встановила рекорд, наблизившись до 9,0 млрд дол. США, що на 11,4% перевищило показник 2017 року. Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов. При цьому додатне сальдо становило 3,6 млрд дол. США.

За його словами, головними європейськими партнерами для України залишились Нідерланди, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія і Франція. Ці країни створюють близько 73% сумарного вітчизняного торгівельного обороту агропродовольством з Європейським Союзом.

Продовжують зміцнюватись зв’язки України з Бельгією та Великою Британією. Торік обсяги торгівлі сільгосппродукцією з ними збільшились до 509 млн дол. США та 303 млн дол. США відповідно.

Торік Україна імпортувала аграрної продукції з країн – членів ЄС на суму майже 2,7 млрд дол. США. Це на 18% більше ніж 2017 року.

В імпорті сільськогосподарської продукції до України з ЄС, зазначив Микола Пугачов, поки що відсутня така ж стала структура, як в експорті. При цьому вирізняються кілька груп товарів.

У 2018 році Україна найбільше – 309 млн дол. США – витратила на закупівлю в ЄС напоїв, переважно алкогольних.

У групі продуктів «какао-боби, шоколад», імпортувався переважно шоколад. На солодощі у 2018 році було витрачено 174 млн дол. США.

Поставки з Європи тютюну і виробів з нього становили 173 млн дол. США.

Обсяги поставок на український ринок м’ясної продукції склали 157 млн дол. США.

Насіння олійних закупили на 141 млн дол. США, а залишків та відходів – продуктів для годівлі тварин – на 179 млн дол. США.

Поставки вітчизняної сільгосппродукції до Європейського Союзу становили торік 6,3 млрд дол. США. Понад 80% з них припадає на експорт зернових та олійних культур, жирів та олії, залишків та відходів, підсумував Микола Пугачов.

 

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