ДНК акули може допомогти у лікуванні раку

Великі білі акули можуть допомогти у лікування раку, а також хвороб, які пов'язані із старінням, сподіваються науковці.

Перше в історії картування ДНК великої білої акули вказало на те, що їхні гени містять "мутації", які захищають цих тварин від раку та інших хвороб.

Картування - це процес визначення місця генів у хромосомі, а також вимірювання відстані між ними.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження допоможуть застосувати отримані результати для лікування людських захворювань, що пов'язані із віком.

Великі білі акули, на відміну від людей, мають більш розвинену здатність відновлювати власну ДНК.

Дослідження провела команда вчених Центру досліджень акул "Збережемо наші моря" в Nova Southeastern University у Флориді.

Що такого в акулячих генах?

Нестабільні гени - ось що робить людей вразливими до таких захворювань, як рак.

Оскільки акули існують набагато довше, вони еволюціонували таким чином, що їхня ДНК може відновлюватись та здатна витримати більше ушкоджень.

"Нестабільність геному - це дуже важливим чинник, що стосується багатьох серйозних захворювань людини", - говорить співавтор дослідження доктор Махмуд Шивджі.

"Тепер ми виявили, що природа розробила розумну стратегію для підтримки стабільності геному у цих великих за розміром та тривалістю життя акул".

"Нам все ще залишається вивчити дуже багато про це диво еволюції, включно з інформацією, яка потенційно може бути корисною для боротьби з раковими захворюваннями та захворюваннями, пов'язаними з віком, а також поліпшити методи лікування ран у людей, оскільки ми дізнаємося, як це роблять ці тварини", - розповів науковець.

Великі білі акули патрулюють моря вже щонайменше протягом 16 мільйонів років, і можуть вирости до 6 метрів та важити аж три тонни.

ДНК акули у півтора рази більша за людську, і це означає, що ці тварини закодовані на щось таке, на що люди не здатні.

Учені сподіваються розкодувати ці секрети і використати їх для вирішення тих проблем, які акуляча ДНК вже розв'язала.

Науковці також вважають, що акули можуть допомогти у вивчені того, як швидше загоювати рани та як пришвидшити згортання крові, тому що вони здатні швидко відновитися від серйозних травм.

Більше, ніж "Щелепи"

Це дослідження може стати кроком на шляху до більш позитивної репутації тварин, яких у природі бояться чи не найбільше.

Фотограф Кімберлі Джеффріс нещодавно розповіла Radio 1 Newsbeat, що не відчувала "ніякої небезпеки", коли плавала разом з однією з найбільших великих білих акул у світі на прізвисько Deep Blue.

"Це надзвичайних досвід, який ставить тебе на місце", - розповіла вона.

Втім вона не радить усім підряд пірнати у воду до акул.

"Це суперхижаки, і їх потрібно поважати", - сказала Кімберлі.

Дослідження показали, що акули відіграють надзвичайно важливу роль у боротьбі із глобальним потеплінням, оскільки полюють на невеликих тварин, які виробляють багато вуглекислого газу.