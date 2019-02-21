21.02.2019, Четверг, 05:02

USD 26.9000

RUB 0.4000

EUR 30.5000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Публікації »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

15:11

В Україну намагалися ввезти заражені цитрусові з Єгипту

15:09

На Прикарпатті можуть продавати небезпечне м’ясо з Нідерландів

15:00

Перші локомотиви зі США вже працюють на "Укрзалізниці"

14:53

Китаю загрожує демографічна криза, там будуть піднімати народжуваність

13:24

Вчені склали рейтинг найнебезпечніших для психіки професій

12:36

​Ошуканці дзвонять бізнесменам від імені податківців

12:30

За український органічний цукор борються на аукціоні

12:27

У Вашингтоні вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

19:46

Уманчани, які мають борги за електроенергію, отримають по дві квитанції

19:38

Всесвітній банк виділить українським аграріям 200 млн доларів
Всі новини »

публікації »

ДНК акули може допомогти у лікуванні раку
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

ДНК акули може допомогти у лікуванні раку

20 лютого 2019

Великі білі акули можуть допомогти у лікування раку, а також хвороб, які пов'язані із старінням, сподіваються науковці.

Перше в історії картування ДНК великої білої акули вказало на те, що їхні гени містять "мутації", які захищають цих тварин від раку та інших хвороб.

Картування - це процес визначення місця генів у хромосомі, а також вимірювання відстані між ними.

Вчені сподіваються, що подальші дослідження допоможуть застосувати отримані результати для лікування людських захворювань, що пов'язані із віком.

Великі білі акули, на відміну від людей, мають більш розвинену здатність відновлювати власну ДНК.

Дослідження провела команда вчених Центру досліджень акул "Збережемо наші моря" в Nova Southeastern University у Флориді.

Що такого в акулячих генах?

Нестабільні гени - ось що робить людей вразливими до таких захворювань, як рак.

Оскільки акули існують набагато довше, вони еволюціонували таким чином, що їхня ДНК може відновлюватись та здатна витримати більше ушкоджень.

"Нестабільність геному - це дуже важливим чинник, що стосується багатьох серйозних захворювань людини", - говорить співавтор дослідження доктор Махмуд Шивджі.

"Тепер ми виявили, що природа розробила розумну стратегію для підтримки стабільності геному у цих великих за розміром та тривалістю життя акул".

"Нам все ще залишається вивчити дуже багато про це диво еволюції, включно з інформацією, яка потенційно може бути корисною для боротьби з раковими захворюваннями та захворюваннями, пов'язаними з віком, а також поліпшити методи лікування ран у людей, оскільки ми дізнаємося, як це роблять ці тварини", - розповів науковець.

Великі білі акули патрулюють моря вже щонайменше протягом 16 мільйонів років, і можуть вирости до 6 метрів та важити аж три тонни.

ДНК акули у півтора рази більша за людську, і це означає, що ці тварини закодовані на щось таке, на що люди не здатні.

Учені сподіваються розкодувати ці секрети і використати їх для вирішення тих проблем, які акуляча ДНК вже розв'язала.

Науковці також вважають, що акули можуть допомогти у вивчені того, як швидше загоювати рани та як пришвидшити згортання крові, тому що вони здатні швидко відновитися від серйозних травм.

Більше, ніж "Щелепи"

Це дослідження може стати кроком на шляху до більш позитивної репутації тварин, яких у природі бояться чи не найбільше.

Фотограф Кімберлі Джеффріс нещодавно розповіла Radio 1 Newsbeat, що не відчувала "ніякої небезпеки", коли плавала разом з однією з найбільших великих білих акул у світі на прізвисько Deep Blue.

"Це надзвичайних досвід, який ставить тебе на місце", - розповіла вона.

Втім вона не радить усім підряд пірнати у воду до акул.

"Це суперхижаки, і їх потрібно поважати", - сказала Кімберлі.

Дослідження показали, що акули відіграють надзвичайно важливу роль у боротьбі із глобальним потеплінням, оскільки полюють на невеликих тварин, які виробляють багато вуглекислого газу.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).