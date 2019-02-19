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Продукти, які найчастіше підробляють в Україні
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Продукти, які найчастіше підробляють в Україні

18 лютого 2019

У продукти додають прострочені інгредієнти або замінюють їх більш дешевими аналогами. Перше місце по фальсифікату зайняло згущене молоко. В цей продукт часто додають прострочений цукор. Більше 60% «згущенки» в Україні містять хімічні добавки. Повідомлення Асоціації захисту прав споживачів передає AgroPortal.

«Підміняють жир молочного походження немолочного. Вони замінюють цукор, додають або сахарин, або аспартам. А дітям до п’яти років це взагалі не дозволено. Також додають діоксид титану в згущене молоко», — розповідає голова ГО «Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів» Максим Гончар.

На другому місці серед продуктових підробок — майонез. Цей соус — неодмінний інгредієнт багатьох салатів, тому меткі виробники навчилися робити його навіть без яєць.

«Не докладають яєць виробники при випуску майонезів. Є ще поняття «майонезний соус» — він може бути низької жирності, може бути взагалі без яєць. І є поняття «майонез» — там обов’язково повинні бути яйця», — пояснює експерт Центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Ніна Кільдій.

При виборі майонезу фахівці радять звертати увагу на склад: на першому місці має бути рослинна олія, потім яйця і гірчиця, далі — оцет і лимонна кислота. Останній інгредієнт — натуральні спеції.

Крім того, в Україні активно підробляють «молочку». Зокрема, вершкове масло, розповідає експерт з безпеки продуктів Олена Сидоренко.

«Зараз немає проблем замінити в ньому тваринні жири рослинними — пальмовим, кокосовим», — говорить Сидоренко.

Україна активно закуповує пальмову олію, імпорт цього продукту постійно зростає. Постійне вживання такої олії негативно позначається на серцево-судинній системі, провокує діабет і навіть онкологію. Тому при виборі вершкового масла рекомендують, в першу чергу, орієнтуватися на ціну. Вартість пачки справжнього масла не може бути нижче 40 грн.

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