Продукти з “пенсійного кошика” в Україні доступні далеко не всім літнім людям

За минулий рік доступність продуктів для пенсіонерів України суттєво знизилась. Про це повідомив генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Докладніше – у публікації Аgronews.

“Для пенсіонерів доступність трьох продуктів із кожних чотирьох за минулий рік знизилась. Експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж порахували, як змінилася купівельна спроможність пенсіонерів за 2018 рік.

Ми взяли середній розмір пенсійної виплати на 1 січня 2018 і 2019 років та ціни на продукти на ті ж дати, згідно даних статистики. До нашого пенсійного кошику увійшли продукти першої необхідності: хліб та батон, молочні продукти, яйця, борошно, макарони, цукор, всі види круп, овочі та яблука”, – написав Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

“Можна порахувати купівельну спроможність навіть у LEXUS, яка можливо зросла, однак від того пенсіонери не будуть їх купувати. Тому ми не рахували як змінилась доступність м’яса та риби, оскільки розмір пенсії не дозволяє переважній більшості пенсіонерів їх купувати та вони є делікатесом на столі.

За даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсійних виплат на 1 січня 2018 року становив 2479 грн, а на початок січня 2019 року – 2646 грн.

За рік купівельна спроможність зросла лише в гречці, рисі, цукрі, олії, курячих яйцях і яблуках”, – повідомив експерт.

Динаміка можливості споживання продуктів виглядає так, в порядку падіння та підвищення:

Цибуля. На початок січня 2018 р пенсіонер міг придбати 454 кг цибулі на середню пенсію, а на початок 2019 р – 157 кг. Зниження відбулось на 65%, або на 297 кг.

Капуста. На січень 2018 р – 570 кг, на січень цього року – 299 кг. Зменшення можливості споживання за рік становило 48%, або 271 кг.

Морква. 2018 р – 369 кг, 2019р – 221 кг. Купівельна спроможність знизилась на 40%, або на 148 кг.

Буряк. Минулоріч – 394 кг, цьогоріч – 242 кг. Падіння на 39%, або на 152 кг.

Пшоно. Січень 2018 р – 166 кг, січень 2019 р – 111 кг. Динаміка можливості споживання за рік негативна, зниження на 33%, або на 55 кг.

Картопля. 2018 р – 413 кг, 2019 р – 331 кг. Динаміка -20%, або -82 кг.

Ячна крупа. На початок січня 2018 р – 260 кг, на початок січня 2019 р – 224 кг. Зменшення купівельної спроможності за 12 місяців на 14%, або на 36 кг.

Хліб пшеничний із борошна першого ґатунку. Січень 2018 р – 175 кг, січень 2019 р – 151 кг. Пенсіонери можуть дозволити менше на 14%, або на 24 кг.

Батон, 500 гр. На початок минулого року – 240 батонів, на початок цього – 210. Зниження становило 13%, або 30 батонів.

Хліб житній, житньо-пшеничний. Січень 2018 р – 164 кг, січень 2019 р – 145 кг. Можливість споживання за рік знизилась на 12%, або на 19 кг.

Хліб пшеничний із борошна вищого ґатунку. 2018 р – 137 кг, 2019 р – 122 кг. Падіння на 11%, або на 15 кг.

Макарони вітчизняні. Раніше – 172 кг, зараз – 153 кг. Скорочення відбулось на 11%, або на 19 кг.

Борошно. На початок минулого року – 263 кг, у цьому – 233 кг. За рік можливість купити стала менша на 11%, або на 30 кг.

Манка. У січні минулого року на середню пенсію можна було купити 211 кг манки, на початок 2019 року лише 192 кг. Купівельна спроможність впала на 9%, або на 19 кг.

Сметана. Січень 2018 р – 49 кг, початок 2019 р – 47 кг. Пенсіонер може дозволити купити на 4%, або на 2 кг, менше.

Молоко. 2018 р – 114 л, 2019 р – 111 л. Менше на 3%, або на 3 літри.

Масло вершкове. На початок січня 2018 р – 70 пачок вагою по 200 г, а на січень 2019 р – 68 пачок по 200 г. Можливість споживання за дванадцять місяців знизилась на 3%, або на 2 пачки вагою по 200 г.

Рис. Середня пенсія в січні 2018 р дорівнювала 107 кг рису, а в січні цього року вже 111 кг. Позитивна динаміка споживання за рік склала 4%, або 4 кг.

Олія соняшникова. Початок 2018 р – 73 літри, початок 2019 р – 76 літрів. Купівельна спроможність зросла на 4%, або на 3 л.

Яйця. Січень 2018 р – 92 десятки, січень 2019 р – 108 десятків. На середню пенсію можна купити більше на 17%, або на 16 десятків курячих яєць.

Цукор. На початок січня 2018 р купівельна спроможність середньої пенсії становила 157 кг цукру, а на початок січня 2019 р уже 187 кг. А це зростання на 19%, або на 30 кг.

Гречка. Минулого року це 110 кг, а на початок цього вже 162 кг. Можна дозволити купити на 47%, або 52 кг, більше.

Яблука. Січень 2018 р – 148 кг, січень 2019 р – 287 кг. Динаміка можливого споживання з початку року зросла на 94%, або на 139 кг.