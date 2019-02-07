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Видалити Facebook, щоб почуватись щасливіше, радять у Стенфорді

04 лютого 2019

Нове дослідження, проведене Стенфордським університетом та університетом Нью-Йорка встановило – якщо полишити користуватись соціальними мережами, то "відчуття добробуту зростає, хоч і небагато, але достатньо відчутно".

Результати дослідження переказали в газеті The Guardian.

Як і у випадку з будь-якою звичкою, можна очікувати, що якщо утримуватись від неї, то настрій покращиться і відчуття добробуту збільшиться.

Дослідники спостерігали за особами, які відмовились від використання Facebook. Це дослідження стало одним з найбільш ретельних в цій сфері і охопило 2 844 користувачів Facebook. У результаті відмови від соцмереж, особи почали краще почуватись, менше переживати через політику та більше часу проводити з друзями та сім'єю, пише видання.

"Деактивація спричинила невелике, але відчуте покращення відчуття добробуту і, зокрема, відчуття щастя, задоволення життям, послаблення депресії та стурбованості", - дійшли висновку дослідники.

Більше того, навіть після завершення дослідження, деякі учасники експерименту продовжували утримуватись від користування Facebook.

Дослідники визнають переваги Facebook, зокрема, як джерела інформації, розваг та спілкування.

Однак, вони проголошують: "Наші результати свідчать, що недоліки є реальними".

"Ми дійшли висновку, що за чотири тижні без Facebook, відчуття добробуту покращується і значно знижується попит після експерименту, що вказує на те, що такі речі, як залежність та уявлення про незмінність вподобань, можуть спонукати людей використовувати Facebook більше, ніж за інших обставин", - цитує дослідження The Guardian.

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