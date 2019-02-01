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Що відбувається з кором і грипом в Україні - дані МОЗ
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Що відбувається з кором і грипом в Україні - дані МОЗ

31 січня 2019

Кількість людей, які захворіли на кір за останній тиждень дещо зменшилась, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

Згідно з повідомленням, кількість людей, які захворіли, стабільно зростала з початку року, проте минулого тижня "зменшилась на 6%".

Захворіло майже 3,3 тисячі людей, більша частина з них - діти. Помер один дорослий.

Усього від ускладнень хвороби з початку року померло шість людей, в той час як за увесь минулий рік - 16 людей.

Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській (загалом 2,1 тисячі людей), Вінницькій (1,1 тисячі), Рівненській (1,1 тисячі), Хмельницькій (815 людей) областях та м. Київ (901 людина).

Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.

За даними МОЗ, в Україні є понад 900 000 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США.

Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівській області - лідері за кількістю невакцинованих - працюватимуть мобільні бригади, які проводитимуть вакцинацію дітей.

Такі бригади почнуть працювати у другій половині лютого і проводитиму щеплення дітей віком 6-18 років у школах.

Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей.

Після Львівської області подібні заходи планують провести й в інших регіонах України.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.

МОЗ нагадує, що кір - одна з головних причин дитячої смертності у світі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку 30—40 мільйонів дітей хворіють на кір, понад 800 тисяч помирають від самої інфекції та її ускладнень.

Грип

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ загалом по країні не перевищує епідемічний порогу, але наближається до нього, повідомляє МОЗ України.

За останній тиждень захворіло майже 199 тисяч українців, з них майже 60% - діти.

За даними МОЗ, показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 516,2 на 100 тисяч населення, що майже на рівні епідемічного порогу, який для України складає 649,71.

Водночас, епідемічні пороги перевищені в Чернігівській (на 31,8%), Чернівецькій (23%), Івано-Франківській (22,6%), Житомирській (10%), Хмельницькій (7,2%), Миколаївській (4%), Київській (1,8%) та Закарпатській (0,3%) областях.

При цьому у відомстві зазначають, що тільки за минулий тиждень троє людей померли від грипу.

"З початку епідемічного сезону зареєстровано 28 летальних випадків", - йдеться в повідомленні.

МОЗ закликає громадян вакцинуватись від грипу для уникнення ускладнень.

Симптоми грипу:

  • Висока температура, яка тримається мінімум п'ять днів
  • Лихоманка
  • Головний біль
  • Ломота у м'язах і суглобах
  • Загальна слабкість
  • Втрата апетиту, можливо, нудота
  • Кашель, що може тривати понад два тижні
  • Нежить.

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