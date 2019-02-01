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Горіховий бізнес в Україні може стати неймовірно прибутковим

30 січня 2019

Останнім часом все більше українських землевласників вкладають кошти у створення горіхових садів. Наскільки вигідний такий бізнес в Україні і які сорти горіхів найкращі для українських земель – читайте у матеріалі Аgronews.  

Вирощувати горіхи в Україні вигідно. Так вважає чимало українських фермерів, започатковуючи цей бізнес, хоч перший істотний урожай горіхів можна зібрати тільки років через десять.

У світі попит на горіхи постійно зростає. За оцінками фахівців протягом 2017 року, гуртова ціна на горіхи в Україні коливалася в межах 4–6 доларів за 1 кг очищених горіхів, неочищені горіхи продавали дешевше – 30 грн/кг.

Щороку урожай в Україні збирають до 100 тис. тонн горіхів, і більше половини з них експортується закордон.

Українські горіхи – одні з найкращих у світі

Горіхи з України експортують за ціною 8–10 євро за кілограм. За один тільки сезон, за умови грамотної організації купівлі-продажу можна заробити чималі гроші. До того ж пакування продукту не потребує додаткових вкладень, та й термін зберігання досить довгий.

Продають українські горіхи до Туреччини, Румунії, Іраку, В’єтнаму, Франції, Болгарії та інших країн. Наприклад, у Німеччині ціна на очищений грецький горіх, становить 25 євро в роздріб, 11 євро – гуртова ціна, екологічно чистий горіх коштує вроздріб до 30–35 євро, 11 євро гурт.

Наразі Україна займає друге місце в світі як експортер горіхів. Майже всі вони заготовлюються домашніми господарствами. Великих горіхових садів у нашій країні поки що немає. Молоді насадження, які закладалися останні 5–10 років, зараз тільки виходять на рівень повного плодоношення.

Які сорти обрати?

 

Підмерзання – найбільший ризик при вирощуванні грецького горіха в Україні, кажуть фахівці. Неправильний підбір сортів може звести нанівець весь бізнес.

Саджанці грецького горіха саме української селекції найбільш акліматизовані до наших ґрунтово-кліматичних умов. А це чимала перевага у порівнянні з імпортними.

Щороку в Україні вирощується близько 200 тисяч саджанців. Частина посадкового матеріалу завозиться з-за кордону: в основному з Молдови. Є чимало пропозицій з інших країн.

Плодоносити горіхові сади починають на 4–5-й рік. На 8–10 рік при належному догляді можна отримати до 20 кг з одного дерева. У повне плодоношення горіх вступає тільки на 12–15 рік. Тоді з одного дерева можна зібрати до 60 кілограмів.

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