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Розрив між багатими й бідними зростає через несправедливі податки, каже Oxfam
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Розрив між багатими й бідними зростає через несправедливі податки, каже Oxfam

22 січня 2019

Міжнародна допомогова організація Oxfam стверджує, що матеріальна нерівність у світі зростає і підштовхує громадське невдоволення та політичні кризи у багатьох країнах. 

З нагоди початку щорічного Міжнародного економічного форуму 22 січня у швейцарському Давосі, куди збираються підприємці, урядовці та інші впливові особи, організація Oxfam оприлюднила звіт, в якому наполягає, що багато урядів “недостатньо оподатковують корпорації та багатіїв”.

Президент США Дональд Трамп, який проголосив зниження податків ключовим інструментом своєї економічної політики, заявив, що цього року не поїде у Давос через політичне протистояння, яке вилилося у часткове припинення роботи американського уряду.

Oxfam визнає, що завдяки економічному зростанню останніх десятиліть, насамперед у таких країнах як Китай, кількість людей, які живуть в умовах крайніх злиднів у світі зменшилася. 

Але, посилаючись на дані Світового банку, організація доходить висновку, що з 2013 року темпи скорочення кількості людей у злиднях сповільнилися наполовину, а в країнах Африки злидні збільшуються.

“Нам потрібно змінити економіку, щоб забезпечити суспільства загальнодоступними системами охорони здоров’я, освіти й іншими послугами. Щоб зробити це можливим, найбагатші люди й корпорації повинні платити справедливу частку податків”, - пропонують автори звіту під назвою “Суспільне добро, чи особисте багатство?”

Агентство Reuters цитує представницю Oxfam Вінні Б’янїму про те, що уряди, скорочуючи податки корпораціям та багатіям, перекладають податковий тягар на бідних, зокрема оподатковуючи товари й послуги. 

“Такі непрямі податки накладаються на сіль, цукор, мило - товари щоденної необхідності… Тоді бідні сплачують зі своїх доходів більшу частку, ніж багаті”, - сказала вона.

Головні висновки звіту:

  • Кількість мільярдерів у світі з часу фінансової кризи (2008 р.) подвоїлася. За минулий рік їхні сукупні статки збільшилися на $900 мільярдів, тобто на $2,5 мільярда щодня. 
  • Статки чоловіків на 50% перевищують статки жінок. 
  • Лише 4 центи з кожного долара у податках надходять з оподаткування багатств. 
  • У таких країнах як Бразилія та Велика Британія найбідніші 10% платять зі своїх доходів більшу частку податків, ніж найбагатші 10%. 
  • Багатії схвали своїх багатств у “офшорах” на загальну суму близько $7,6 трильйона. 
  • Якби 1% найбагатших людей у світі платили лише на 0,5% більше податків, тих грошей було б досить на освіту 262 мільйонів дітей, які зараз не можуть ходити в школу. 
  • Статки найбагатшої людини світу, власника компанії Amazon Джефа Безоса, досягли $112 мільярдів. Лише 1% цієї суми відповідає усьому бюджету системи охорони здоров’я Ефіопії, де живуть 105 мільйонів людей.

Організація Oxfam проголошує головним завданням своєї діяльності “справедливий світ без злиднів”, діючи переважно в країнах Африки, Азії та Латинської Америки, але здійснює проекти також зокрема в Азербайджані, Албанії, Боснії, Вірменії та Росії. 

 

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