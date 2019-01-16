Вихід Британії з ЄС 29 березня під загрозою, якщо парламент відкине угоду з Брюсселем

Через понад два роки після британського референдуму, на якому більше 51% виборців проголосували за вихід країни з ЄС, вирішальне слово щодо процесу, який отримав назву “Брекзит”, повинні сказати депутати у парламенті Великої Британії.

Парламентарі повинні вирішити, чи схвалювати угоду, над якою представники Лондона та Брюсселя працювали понад півтора року, що окреслює процедуру й умови припинення британського членства в Євросоюзі, а також планує врегулювання майбутніх відносин Британії з країнами Європи.

Якщо б Палата громад знайшла більшість голосів для схвалення угоди, це було б виявом підтримки прем’єр-міністра Терези Мей, а також окреслювало б чіткий подальший шлях - офіційний вихід країни з ЄС 29 березня і початок приблизно дворічного перехідного періоду, упродовж якого Лондон та Брюссель мали б укласти договір про торгівлю та владнати інші аспекти відносин.

Але багато депутатів вже назвали угоду поганою, давши підстави прогнозувати, що парламент відкине угоду і створить важко передбачувану ситуацію з “Брекзитом”, який тоді навряд чи відбудеться у березні.

Одним з варіантів може бути припинення британського членства в ЄС без угоди.

Проти такого варіанту - фактичного розриву відносин з Євросоюзом застерегли деякі великі компанії, економісти й політичні лідери, які вказали на прогнозовані економічні втрати від такого кроку.

Але у Британії є політики, які проголошують, що вихід з ЄС без угоди був би вигіднішим, ніж затяжний процес з поганою угодою.

Прихильники “жорсткого Брекзиту” вважають, що ймовірні економічні та інші труднощі для країни були б тимчасовими, і що після їх подолання Британія опинилася б у кращому становищі.

Проти угоди Терези Мей збираються голосувати не лише представники опозиційної Лейбористської партії, але й чимало консерваторів, а також депутати від невеликої партії Демократичних юніоністів, завдяки яким чинний уряд має стабільну парламентську більшість.

Якщо до приблизно 7 години вечора за лондонським часом, коли заплановане голосування, не станеться якогось політичного дива, угода буде відхилена.

Поразка Терези Мей також означатиме втрату позицій уряду Консервативної партії та високу ймовірність заклику лейбористів провести негайні загальні вибори в країні.

Мей може спробувати винести угоду на швидке повторне голосування після додаткових консультацій з політиками у своїй країні та з представниками ЄС.

Деякі британські політичні діячі вважають, що у разі, якщо парламент виявиться нездатний досягти згоди щодо умов “Брекзиту”, то питання треба винести на новий референдум.