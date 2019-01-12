Новини про мігрантів та біженців у Британії майже щоденні

Питання міграції залишається одним з ключових аспектів політичного життя Великої Британії, і побоювання масової імміграції називають серед причин, що підштовхнули “Брекзит”, але провідні політичні сили у Лондоні намагаються не зловживати острахами деяких груп виборців.

2019 рік у Великій Британії почався низкою гучних новин пов'язаних іммігрантами та біженцями.

9 січня у зупиненій на автотрасі вантажівці в північній Англії поліція виявила 27 осіб, яких назвали ймовірними мігрантами.

Водія заарештували через підозру, що він сприяв нелегальному проникненню іноземців на територію Великої Британії.

Повідомлення про те, що перемитники використовують великі автофургони, щоб таємно перевозити людей з Європейського континенту, з'являються у британських газетах нерідко, але 27 людей в одній вантажівці - подія неординарна.

Помітним також стало рішення британського уряду на початку нового року задіяти катери військово-морського флоту для патрулювання протоки Ла-Манш у зв'язку зі збільшенням кількості спроб мігрантів та біженців дістатися з Франції до Британії на човнах.

Упродовж двох минулих місяців (листопад і грудень 2018) нарахували понад 230 осіб, які ризикували життям, щоб перетнути холодні й небезпечні води протоки в невеличких гумових човнах.

Деякі групи мігрантів, часто у темряві, намагаються дістатися британського берега й пробують сховатися, а інші добровільно здаються до рук поліції і просять притулку.

У низці випадків мігранти вимушені просити про допомогу, навіть не досягнувши берега, оскільки їхні човни не витримують подорожі.

Значна частина тих “біженців у човнах” виявилися іранцями, але також є мігранти з Сирії та з інших країн.

Британський міністр внутрішніх справ Саджид Джавід був змушений скоротити свою новорічну відпустку і повернутися додому для переговорів з французьким колегою Крістофом Кастанером для координації зусиль двох країн, щоб стримати небезпечну тенденцію.

"Брекзит" і міграція

Журналістські розслідування, проведені британськими ЗМІ, виявили, що до ризикованих дій мігрантів підштовхують різні причини, а одна з них - побоювання “Брекзиту”, який, вважають вони, може створити нові перешкоди для мігрантів та прохачів політичного притулку.

Мігранти згідно з розповідями, платять перемитникам від трьох і більше тисяч доларів з особи за місце у човні.

“Причини, що стоять за зростанням кількості спроб перетину протоки, складні і в багатьох випадках - поза нашим контролем”, - написав британський міністр внутрішніх справ Джавід у спеціальній статті в газеті Telegraph.

Лондон і Париж остерігаються прикладу ситуації у Середземному морі, де за даними Міжнародної організації з міграції за минулий рік, намагаючись дістатися Європи, загинули близько 2 тисяч мігрантів.

Досі саме середземноморські країни Європи, зокрема Італія, несуть найбільший тягар пов'язаний з напливом мігрантів та біженців.

Намагання справедливо ділити цей тягар, спричинили гострі суперечки у Європейському Союзі, де такі держави як Польща, Угорщина та деякі інші на сході континенту заявляли, що відмовляються прийняти частину біженців.

В останні роки Німеччина і Швеція надали притулок найбільшій кількості іноземців - багато з них втікачі від війни у Сирії.

Рішення Анґели Меркель прийняти в Німеччині лише упродовж одного 2015 року майже мільйон біженців називають причиною зростання популярності антиіммігрантських партій в тій країні.

Колишня держсекретар США Гілларі Клінтон у нещодавньому інтерв'ю британській газеті Guardian висловила думку, що Європа повинна знайти вирішення проблемі імміграції, щоб стримати загрозу крайньо-правих популістів.

Клінтон похвалила щедрість і гуманність Меркель, але припустила, що імміграція дратує виборців, і що пов'язані з імміграцією питання сприяли обранню Дональда Трампа у США та голосуванню за вихід з ЄС на референдумі 2016 року у Великій Британії.

“Використання іммігрантів, як політичного інструменту, як символу того, що уряд не спрацьовує, як загрози для спадщини, тотожності і національної єдності зараз значною мірою експлуатовані чинною адміністрацією”, - сказала Клінтон.