Три найбільші успіхи України у відносинах зі США в 2018

Отримання Україною летальної зброї, затвердження Кримської декларації, проголошення позиції Конгресу стосовно сталінського Голодомору-геноциду – ці три події у США стали найбільш знаковими для України в 2018 році.

США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної Декларації

25 липня Державний департамент США оприлюднив офіційну Декларацію щодо Криму, яку сам уряд США прирівнює до Декларації Веллеса у 1940-му році, що засудила окупацію країн Балтії з боку СРСР та закріпила невизнання Америкою їх анексії. Декларація Веллеса, оприлюднена тодішнім держсекретарем США Самнером Веллесом, поклала початок політиці невизнання анексії країн Балтії, яка зберігалась аж до здобуття ними незалежності.

"Як ми чітко заявили в Кримській декларації, Сполучені Штати ніколи не визнають російську спробу анексії Криму. Ми будемо продовжувати політику тиску на Росію до тих пір, поки Москва повністю не виконає умови Мінських угод та не поверне Україні контроль над Кримом", - заявив Держсекретар Майк Помпео під час спільної прес-конференцію з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у США 16 листопада,

В тексті декларації наголошується, що Росія, через своє вторгнення до України у 2014-му році та спробу анексії Криму прагнула підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні країни: жодна країна не може змінювали кордони іншої країни силою. Держави світу, включно із Росією, погодились із цим принципом у Хартії ООН, зобов’язавшись утримуватись від погроз використання сили проти територіальної цілісності, або політичної незалежності будь-якої держави. Цей фундаментальний принцип - який закріплений у Гельсінських угодах - є одною із основ на яких базується наша спільна безпека", - йдеться у Декларації оприлюдненій Держдепом США.

Документ закликає Росію поважати принципи, про дотримання яких вона сама тривалий час заявляє, та припинити окупацію Криму.

Конгрес США затвердив свою позицію стосовно сталінського Голодомору-геноциду проти України

Як Палата представників США, так і Сенат США цього року схвалили резолюції стосовно Голодомору в Україні.

В резолюції Палати представників США від 11 грудня стверджується, що Голодомор був геноцидом проти українців. Резолюція "визнає висновки Комісії щодо Голоду в Україні представлені Конгресу 22-го квітня, 1988-го року, включно з тим, що "Йосип Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932–1933".

Ще перед тим, резолюцію аналогічного змісту підтримали сенатори США. "Радянський диктатор Йосип Сталін наказав закрити кордони України, щоб ніхто не міг уникнути навмисне створеного голоду і унеможливив надання будь-якої міжнародної продовольчої допомоги, яка б полегшила голод. Майже чверть українського сільського населення загинула, або була змушена полишити домівки через примусовий голод і весь народ постраждав від наслідків тривалого голоду", - йдеться, зокрема, в тексті резолюції, затвердженій на початку жовтня.

Більше 20 американських штатів затвердили свою позицію стосовно Голодомору, та вшанування пам'яті його жертв. Іллінойс, Массачусетс, Огайо, Міссурі, Мічиган – лише декілька штатів, які цього року видали відповідні документи.

Україна отримала американські "Джавеліни"

На початку року Державний департамент США узгодив передачу Україні 210 ракет "Джавелін" та 37 командно-пускових установок загальною вартістю у 47 мільйонів доларів. В травні Україна провела перші випробування "Джавелінів", що надійшли зі США.

"Надання "Джавелінів" Україні – це кульмінація років важкої роботи членів обох партій, які завжди вірили, що США мають стати на захист права України захищати себе проти російської агресії, надавши їй оборонну летальну зброю", - зазначив сенатор США Роб Портман, вітаючи повідомлення про випробування "Джавелінів" в Україні.

"Ще один важливий крок у вірному напрямку", - сказав сенатор Джон Маккейн, який часто критикував Трампа.

Угода про постачання зброї стала виявом підтримки адміністрації президента Трампа України. Аналітики США привітали завершення неформального ембарго на надання зброї Україні, яке, за повідомленнями, існувало за часів президента США Барака Обами.

В інтерв'ю "Голосу Америки", спецпредставник США з питань України Курт Волкер наголошував, що зброю може бути використано у випадку необхідності протистояння танковому наступу.