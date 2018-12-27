Україна постає на крило

Українські аеропорти показали рекордний пасажиропотік, поява нових лоукост-авіакомпаній знизило ціни на авіаквитки, а уряд всерйоз націлився на відродження регіональних аеропортів - такі головні підсумки 2018 року в авіаційній галузі.

Український авіаринок в році, що минає продовжив стрімкий зліт. У передостанній тиждень року напередодні довгої низки різдвяних і новорічних свят був зафіксований абсолютний рекорд: аеропорти України обслужили 20 млн пасажирів. Для порівняння, за весь 2017 рік пасажиропотік склав лише 14 млн чоловік, а в рекордному для галузі 2013 році перевезення та обслуговування пасажирів склали близько 15 млн осіб. Таким чином, можна сміливо сказати, що український авіаринок вийшов на новий рівень. Причин цьому успіху кілька. Ключовим фактором зростання пасажиропотоку в році, що минає стала синергія двох компонентів - зниження цін на квитки і поява на вітчизняному ринку нових авіакомпаній, що посилило напруження боротьби за пасажирів. «Ryanair, Wizz Air і МАУ фактично розв'язали цінову війну. Тому ціна на квитки впала в минулому році, а в цьому вона стала ще менше », - зазначив в коментарі УНІАН Авіаексперти Олександр Ланецкий.

Крім того, активному росту ринку посприяв діючий з літа 2017 року безвізовий режим з Євросоюзом. Не можна сказати, що він стала вирішальному, але свою лепту вніс. Адже, основними авіанаправленіямі з України є країни Європи, а відсутність бюрократичних процедур і плати за візи стимулює українських авіаційних мандрівників. Серед значущих чинників зростання пасажиропотоку в році, що минає варто відзначити і відкладений попит. «Фактично відновлюється просідання в 2014-2015 році. Також, лібералізація візового режиму. Крім того, останніми роками низька вартість авіапалива в світі стала причиною зниження багатьма авіакомпаніями тарифів », - вважає Авіаексперти Богдан Долінце.

Крім того, за словами експерта, свою роль зіграло розвиток в останні роки найбільшого аеропорту країни - «Бориспіль» зі стратегії авіаційного хаба. «У 2017 році аеропорт обслужив близько 3 млн трансфертних пасажирів. А в цьому році буде ще більше. Ці пасажири дісталися Україні з інших ринків », - зазначив він. Дійсно, міжнародний аеропорт «Бориспіль» демонструє небувалі для себе результати за кількістю обслужених пасажирів. За підсумками 2018 року повітряна гавань прийме понад 12 млн людей. Однак, як запевняє австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna, яка підготувала Стратегічний план розвитку аеропорту «Бориспіль», це тільки початок. Експерти прогнозують, що до 2045 року аеропорт вийде на рівень обслуговування близько 54 млн осіб. Є чим пишатися і іншому столичному аеропорту - імені Ігоря Сікорського, званого киянами «Жулянами». Цей аеропорт продемонстрував другий за розміром пасажиропотік в країні, обслужив наполовину більше, ніж у 2017 році, - майже 3 млн осіб.

Намагається не відставати від лідерів і міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького, який набрав пристойний темп зростання. Пасажиропотік за одинадцять місяців поточного року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року майже на половину - до 1,5 млн осіб. Коштувати також відзначити впевнене зростання міжнародного аеропорту Одеса, який досяг півторамільйонної позначки, і аеропорту Харків, який в 2018 році обслужить майже один мільйон чоловік. Досягнутий успіх дозволив прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману гордо заявити, що Україна стає серйозним гравцем на європейському ринку авіаперевезень. «У цьому контексті важливо посилити роль столичного аеропорту« Бориспіль »як регіонального хаба і опрацювати разом із міжнародними партнерами можливості розвитку регіональних аеропортів», - сказав Гройсман. Правда, як вважають авіаційні експерти, нинішні семимильні темпи зростання пасажиропотоку в Україні в майбутньому трохи сповільнюватися.

«Якщо подивитися на прогнози IATA по зростанню на наступні 20 років, то Європа буде зростати зі швидкістю три-п'ять відсотків на рік. В Україні на сьогоднішній день зростання близько тридцяти відсотків, але до 2035 року наша швидкість повинна зрівняються із загальною швидкістю по Європі », - сказав Богдан Долінце. Разом з тим, щоб нашій країні вийти в сфері цивільної авіації на загальноєвропейський рівень необхідно стабільний розвиток економіки і збільшення заробітних плат і пенсій. Адже, зростання пасажиропотоку в Україні в першу чергу перешкоджають низькі доходи населення. В цілому, збільшення пасажиропотоку дозволяє авіакомпаніям більш ефективно використовувати наявний флот, більше заробляти і вкладати ці додаткові доходи в свій розвиток. Крім того, розширення авіаринку України сприяє приходу нових авіакомпаній, що призводить до зростання конкуренції.

Рік лоукостерів

Рік, що минає подарував українським пасажирам як нові авіакомпанії, так і різноманітність нових рейсів. Найбільш довгоочікуваним став прихід на наш ринок ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair, яка 3 вересня виконала перший рейс з аеропорту «Бориспіль» до Берліна. А через майже місяць були відкриті інші рейси з України. Таким чином, закінчилася епічна боротьба за появу цієї авіакомпанії в Україні, яка розпочалася ще в 2017 році.

На даний момент Ryanair виконує польоти з Києва в Барселону, Братиславу, Варшаву, Вільнюс, Вроцлав, Гданськ, Дублін, Краків, Познань і Стокгольм. А з аеропорту Львів до Варшави, Дюссельдорф, Краків, Міммінгем і Лондон. За словами менеджерів авіакомпанії, на цьому експансія на український ринок не закінчується. Наступного літа Ryanair планує відкрити п'ять нових напрямків з Києва в Дублін, Софію, Пафос на Криті, Манчестер і Афіни. З весни 2019 року з України літатимуть 22 рейси цієї авіакомпанії. Новим напрямком може похвалитися і угорська лоукост-авіакомпанія WizzAir, яка в цьому році відкрила 18 нових рейсів з трьох українських аеропортів. Так, з Києва були запущені рейси в Лісабон, Таллінн, Берлін, Франкфурт і Відень. Зі Львова - в Катовіце, Дортмунд, Гданськ, Лондон, Вільнюс, Братиславу і Франкфурт. Примітно, що ця авіакомпанія повернулася і до Харкова, запустивши рейси в Дортмунд, Катовіце, Гданськ, Вроцлав, Відень і Лондон.

У 2018 році розширив свою карту польотів з України ще один лоукостер - італійська авіакомпанія Ernest Airlines. Прийшовши на український ринок в грудні 2017 року, перевізник, грунтовно тут влаштувався. Свідченням цього стало відкриття нових маршрутів в Мілан і Рим зі Львова і в Болонью - з Києва. Крім того, в жовтні відбулися перші рейси авіакомпанії в Рим і Мілан з аеропорту «Київ». У наступному році авіакомпанія має намір запустити рейси з Києва до Генуї, а також почати літати з аеропорту «Харків» в Рим і Мілан.

Для авіапасажирів минулий рік запам'ятався і початком польотів нової української авіакомпанії SkyUp. Правда, скористатися її регулярними рейсами українці змогли тільки в самому кінці року. Адже, літаки SkyUp більшу частину року літали по чартерним рейсам, хоча компанія обіцяла відкрити регулярні рейси набагато раніше.

Але як би там не було, з 23 грудня тепер літає рейс з Києва до столиці Грузії Тбілісі, з 28 грудня запустять до болгарської столиці Софії, а з 29 грудня в іспанську Барселону і словацький Попрад. Повною мірою українські пасажири зможу відчути ефект від появи на нашому ринку бюджетної SkyUp влітку 2019 року. С2 червня будуть запущені перші внутрішні регулярні рейси з Києва до Одеси і з Харкова до Одеси. Наприклад, квиток зі столиці до Одеси коштуватиме від 499 грн в один бік. Також, на початок літа SkyUp планує запустити рейси з Києва в Батумі, Ларнаки, Ріміні, Неаполь, Сицилію, Аліканте, Тенеріфе, а також рейс в Пальму-де-Майорку. Ціни на ці рейси будуть починатися від півтори тисячі гривень в Батумі і Ларнаки до 5 тис. Грн за переліт на розташований в Атлантичному океані іспанський острів Тенеріфе. У свою чергу, найбільша українська авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» теж не пасла задніх і подарувала українцям ряд нових напрямків. Перевізник відкрив рейси з Києва до Вінниці, Копенгаген, Каїр, Делі, Торонто, Ла-Роману (Домініканська Республіка).

У наступаючому році обіцяє почати польоти в Україну і лоукост LaudaMotion за маршрутом Київ-Відень. Ця авіакомпанія, яка є дочірньою компанією Ryanair, почне літати вже з 1 лютого, а ціна квитків стартує від десяти євро.

Регіони йдуть на зліт

Поява в Україні нових можливостей для авіаційних подорожей буде дієвим стимулом для наших співгромадян розширити свої пізнання про рідну країну і навколишній світ. Адже, поки за оцінкою міністра інфраструктури Володимира Омеляна, послугами авіаційних компаній користуються лише п'ять-сім відсотків співгромадян. «А можуть і повинні літати мінімум п'ятдесят відсотків. Цьому багато в чому перешкоджає брак аеропортів в країні ", - упевнений міністр.

Дійсно, поки в Україні активно працює лише десяток аеропортів. Тому в уряді вирішили виправити цю ситуацію. Згідно транспортної стратегії до 2030 року, яка була затверджена в році, що минає, планується збільшити мережу аеропортів до півсотні. «За часів Радянського Союзу в Україні був п'ятдесят один аеропорт. Тому цифра п'ятдесят аеропортів до 2030 року є абсолютно реальною", - вважає Омелян.

Реалізацію цієї мети не стали відкладати в довгий ящик. В кінці року, що минає чиновники оголосили про будівництво першого за час незалежності України нового аеропорту - «Придніпров'я» на кордоні Запорізької і Дніпропетровської областей. На цей проект в бюджеті на 2019 рік закладено дві сотні мільйонів гривень, а реалізувати його планується протягом двох-трьох років. До слова, це рішення викликало чимало дискусій. Адже, по сусідству є діючі аеропорти «Запоріжжя» і «Дніпро», і поява конкурента неминуче позначиться на їх роботі. Як би там не було, але запорізький аеропорт не збирається здаватися. На даний момент з нього щодня вилітають рейси, зокрема, до Туреччини, Польщі та Єгипту. Більш того, в грудні 2017 року аеропорту почали будувати новий термінал, відкриття якого заплановано на 2019 рік. Останнім часом за модернізацію інфраструктури взялися й інші регіональні аеропорти. Зокрема, триває масштабна реконструкція в Одесі. В аеропорту курортної столиці країни побудували новий термінал і завершується будівництво злітно-посадкової смуги. У Мінінфраструктури запевняють, що перші рейси з нової смуги почнуть злітати в другій половині 2019 року. У квітні 2018 року розпочався ремонт в аеропорту «Полтава».

Там відремонтували термінал, доріжки для рулювання і злітно-посадкову смугу. Швидше за все, ми почуємо про запуск рейсів вже з весни наступного року. Активно готується до запуску ще один регіональний аеропорт - «Житомир». Тут відремонтували вокзальний комплекс, термінал, ангари і приміщення пожежної служби. В даний час проводиться робота над отриманням статусу міжнародного. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, після відкриття аеропорту «Житомир» чекає великий потік туристів з Білорусі, де відсутні чартерні рейси.

А ось аеропорт «Миколаїв» вже може похвалитися результатами багатомісячної роботи - українська авіакомпанія «Дрім Вінд» з 22 грудня почала виконувати внутрішні рейси по маршруту Київ-Миколаїв, а з 26 грудня запрацює маршрут на єгипетський курорт Шарм-еш-Шейх. Варто відзначити, що останній регулярний рейс в Миколаївському аеропорту було здійснено навесні 2013 року. Чекає відродження і найзахідніший аеропорт країни - «Ужгород», який перестав приймати регулярні рейси з 2016 року. В середині грудня державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" отримало сертифікат відповідності нормам ЄС від Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), який необхідний для відновлення польотів на цей аеродром. Складність польотів полягає в тому, що через близькість аеропорту до словацького кордону, здійснюючи зліт і посадку, українські пілоти кожен раз порушують повітряний простір Словаччини.

Тепер же, з отриманням сертифікату "Украерорух" отримав право надавати аеронавігаційні послуги на території Європейського Союзу. «Вперше в історії міжнародного партнерства ЄС відкриває своє небо для країни - не члена Євросоюзу, зокрема, в частині повітряного простору Словаччини», - підкреслив Омелян. Відкриття рейсів з Ужгорода дозволить з'єднати Закарпатті з іншою частиною України швидким транспортним авіаційним повідомленням.

Адже, цей регіон знаходиться по той бік Карпат і добиратися туди на поїзді або автомобільному транспорті займає багато часу. Ще одним працюючим аеропортом на авіакарте України може стати Біла Церква. Незалежні міжнародні консультанти за програмою технічної допомоги Європейської комісії для України провели техніко-економічне обгрунтування проекту відновлення злітно-посадкової смуги і будівництва терміналу аеропорту в цьому, розташованому в 70 км від Києва, місті. На розвиток аеропорту, який планують зробити міжнародним, необхідно близько 60 млн євро. В цілому, відновлення регіональних аеропортів дає надію, що в найближчі роки кількість літаючих українців збільшиться в рази.

Новий рік - нові надії

Наступаючий рік пройде під знаком жовтою Свині, і будемо сподівається, що ніхто не наважитися підкласти її на шляху активного розвитку національного авіаційного ринку. Так, для галузі залишаються значні ризики: нестабільна економіка, що триває агресія з боку путінської Росії і сплеск популізму на прийдешніх виборах президента і парламенту.

У разі відсутності форс-мажорів ринок очікує продовження росту. Авіаексперти Богдан Долінце вважає, що одним з головних позитивних подій наступного року стане підписання договору про вільне авіапростанстве з ЄС. «Він знизить обмеження на польоти для українських компаній в деякі країни. Дозволить знизити бюрократію при відкритті нових рейсів. Особливо це стосується Італії, Франції, Німеччини та Нідерландів », - зазначив експерт. У 2019 поштовхом для розвитку транзитного потенціалу нашої країни могло б стати налагодження авіаційного сполучення з низкою країн Азії. У наступаючому році істотно виросте кількість авіарейсів, а відповідно продовжиться зростання пасажиропотоку.

Адже, Ryanair почав літати на повну потужність тільки з листопада, і ринок лише почав знайомитися з можливостями цієї авіакомпанії. Збільшити кількість своїх рейсів планують авіакомпанії МАУ, Wizz Air, SkyUp і ряд інших. І у всіх нас з'явитися більше можливостей злетіти до небес і благополучно приземлитися на потрібній точці. Побачити світ і привести з собою корисний досвід і нові емоції.

Олександр Куницький