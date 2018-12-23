Перший бізнес-форум «CommUnity» у Житомирі відвідали майже 200 підприємців області

У Житомирі відбувся перший бізнес-форум від нетворкінг-клубу «CommUnity», який заснували Ірина Венгловська, Ірина Гаврилюк, Володимир Котик, Олексій Смолянов та Сергій Твардовський. Ідея форуму - об’єднати підприємців, задля налагодження партнерських відносин, обміну досвідом у сфері маркетингу та розбудові бізнес-ідей на прикладі успішних компаній.

«Організатор нетворкінг-клуб «CommUnity» - це нова громадська організація, ціллю якої є знайомство підприємців між собою, подача практичних кейсів, лайфхаків з бізнесів різних досвідчених компаній і передачу цього досвіду усім, хто цим хоче користуватися. Також підвищення культури спілкування між підприємцями. Дати житомирським підприємцям побачити нові горизонти і конкретику використання іншого досвіду й імплементувати його у своєму житті», - каже співзасновник нетворкінг-клубу «CommUnity» Сергій Твардовський.

Від знаних в Україні топ-менеджерів підприємці почули рекомендації, як розробляти стратегічне планування та, врешті, як залучати інвестиції. Зокрема, директор команди підтримки реформ Мінекономрозвитку Денис Шемякін розповідав слухачам про те, якими інструментами варто керуватися при написанні стратегії.

«Для мене стратегія - це документ на десять сторінок максимум, який відповідає на ключові питання: хто ми є, ким хочемо бути, чим ми будемо займатися і чим ми не будемо займатися. Для мене цей документ більше для внутрішнього користування, щоб усі люди в компанії розуміли, куди ми йдемо. Тому що внутрішні комунікації і неузгодженість дій критична навіть у маленькому бізнесі», - розповідає директор команди підтримки реформ Мінекономрозвитку Денис Шемякін.

А от фахівець із стратегічного управління та лідерства Світлана Саламатова у своєму спічі ділилася практичними порадами та роз’яснювала різницю між стратегією та візією. Позаяк, за словами експертки, ці два поняття часто плутають, хоча, саме візія і передує вдалому написанню стратегії.

«Стратегія - це не візія. Візія - це завжди омріяна і дуже складно досяжна у часі бажана картина розвитку компанії. Тому, коли велика компанія ставить велику мету - захопити ринки, а потім вона не отримує результату і розчаровується, каже: щось з нами не так. Ні, це правильна була візія. Тому що її дуже тяжко досягнути. Спершу створюємо візію, наступний крок - розуміємо бар’єри, що нам реально заважає у досягненні цієї візії, а після цього ми ставимо запитання: а що нам потрібно зробити прямо зараз, щоб бар’єри було подолано. А тільки після цього розробляється стратегія», - говорить фахівчиня із розвитку партисипативного стратегічного управління та лідерства Світлана Саламатова.

Неабияку роль на шляху до прибутковості бізнесу відіграє інвестиційна складова. А от ефективно та швидко залучити інвестиції допоможе створення потужної асоціації підприємців, - переконаний директор Агенції регіонального розвитку Житомирщини Артем Сачук.

«Як залучити інвестиції у власний бізнес, як перевірити, чи є у тебе бізнес, чи це форма самозайнятості. Яким чином пов’язані інвестиції та експорт і яку стратегію потрібно обирати: шукати партнера, працювати з банками, або ґрантами. Потрібно донести до людей, що необхідно об’єднуватися в асоціації підприємців. На жаль, одна із стратегічних точок болю, яка у нас є в області - немає сильних асоціацій місцевого бізнесу. Адже підприємці, які об’єднані, вони можуть свою позицію доносити до влади. Не говорити окремо, а говорити з асоціацією, в якій 20 тисяч робочих місць, 500 підприємців, або тисяча, об’єднані, у яких є спільні задачі, цілі та потреби», - зауважує директор Агенції регіонального розвитку Житомирської області Артем Сачук.

Участь у форумі, організаторами якого є нетворкінг-клуб «CommUnity», взяли близько 200 підприємців. З-поміж них і пані Любов. Бізнесвумен зізнається: підкорила тематика і практичні кейси спікерів бізнес-форуму.

«Найбільша проблема - це те, що коли ти починаєш щось робити неефективно і цього не усвідомлюєш, коли не піднімаєш свій освітній рівень, своїх працівників, команди. Я часто беру участь у цікавих форумах, але переважно у Києві. Мені дуже приємно, що у Житомирі запроваджується така практика проведення форумів і навчання. Це як запорука успіху та розвитку. Цікавий передовий досвід спікерів, практичний нетворкінг», - ділиться підприємець Любов Трибун.

Завершився форум лекцією «Прорив-2019: стратегія та впровадження» від екс-міністра економічного розвитку і торгівлі України Павла Шеремети.