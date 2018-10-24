Нобелівською премією з медицини відзначили імунотерапію раку

Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили науковцям, які відкрили метод лікування раку через вплив на імунну систему.

Наша імунна система може вирізняти мутації ракових клітин. Однак, реакція імунної системи проти раку, зазвичай, є надто слабкою, пише NewScientist.

Американець Джеймс Еллісон та японець Тасуку Гонджо, працюючи окремо, відкрили протеїни, які сповільнюють роботу імунної системи, а потім відкрили, що усунення цих сповільнень дозволить імунній системі атакувати ракові клітини.

Імунотерапія вважається одним з найбільш багатообіцяючих напрямків досліджень в цій сфері.

Гонджо почав працювати над темою раку, коли був в лікарем-інтерном в 1960-х і від раку помер студент, який з ним навчався. "Моєю мрією стало вилікувати рак", - сказав він журналу ​New Scientist в 2016 році.

Гонджо відкрив протеїн PD-1 в 1992 році і встановив, що його нейтралізація активізує імунну систему у мишей. Потім від відкрив, що ракові клітини часто виробляють інший протеїн, який взаємодіє з PD-1.

На початку роботи, Гонджо було дуже складно переконати фармацевтів користуватись цими відкриттями. Тепер інгібітори PD-1 використовуються для зменшення пухлин більш ефективно, ніж хіміо -, або радіотерапія і з меншими побічними наслідками.

Джеймс Еллісон, працюючи в США, відкрив ще один протеїн CTLA-4 і встановив, що блокування його антитілами посилює активність імунних клітин.

Ніколи не думав, що моє дослідження піде в цьому напрямку", - заявив Еллісон. Він заявив, що зустрічати пацієнтів, які отримали переваги від його роботи є "чудовим емоційним привілеєм". "Вони є живим доказом сили базової науки, того, що потрібно слідувати за своїм бажанням вчитись і розуміти, як щось працює".