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Китайський мільярдер Джек Ма побоюється 20 років торговельної війни між США та Китаєм
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Китайський мільярдер Джек Ма побоюється 20 років торговельної війни між США та Китаєм

20 вересня 2018

Один з найуспішніших китайських підприємців Джек Ма сказав, що через погіршення умов економічної співпраці між двома найбільшими економіками світу він не зможе виконати обіцянку про створення одного мільйона робочих місць в Америці. 

Засновник компанії Alibaba, яка займається Інтернет-торгівлею, виступаючи на Світовому економічному форумі у Китаї, припустив, що теперішня напруженість між Вашингтоном та Пекіном може тривати довше, ніж передбачають і, що підприємці повинні бути готові до десятиліть ускладнень.

Подробиці: Торговельна війна Китаю та США вийшла на новий рівень

У січні минулого року Джек Ма обіцяв Дональду Трампу, що його компанія допомагатиме американським підприємствам продавати товари у Китаї і, що це привело б до створення мільйона нових робочих місць у США.

“Те зобов’язання базується на дружній співпраці Китаю та США з об’єктивною передумовою двосторонньої торгівлі. Теперішня ситуація вже зруйнувала вищесказане”, - пояснив підприємець в інтерв’ю китайському новинному агентству Сіньхуа напередодні.

При цьому він зауважив, що налаштований працювати над налагодженням торгівлі між двома країнами.

В інтерв’ю Сіньхуа Джек Ма сказав, що упевнений у можливостях для китайської торгівлі у Європі, в Росії, у Південно-Східній Азії, Африці та в Південній Америці.

Джек Ма раніше оголосив, що через рік піде з посади голови ради директорів компанії Alibaba, коли йому виповниться 55.

Журнал Forbes називає підприємця третьою найбагатшою людиною у Китаї зі статками понад 36 мільярдів доларів.

Після відходу від керівництва компанією Джек Маза за прикладом засновника компанії Microsoft Біла Ґейтса планує присвятити більше часу філантропії, зокрема підтримувати освіту у китайських селах.

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