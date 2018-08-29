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Наступний крок Ілона Маска: 5 проблем компанії Tesla
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Наступний крок Ілона Маска: 5 проблем компанії Tesla

29 серпня 2018

Ілон Маск більше не планує переводити свою компанію у приватний формат. Тепер Маск має фокусуватись на наступних п'яти напрямках, вважає  CNN:

1. Виробляти машини

Наприкінці червня, Tesla досягла бажаної цілі і виробляє 5000 Модель 3S на тиждень. Для того, щоб цього досягти, Маск фактично розгорнув новий величезний конвеєр прямо під навісом.

Тепер від має довести, що Tesla може підтримувати цей рівень виробництва і навіть збільшити його. Сотні тисяч прихильників Tesla надали компанії по тисячі доларів за обіцянку отримати Модель 3. Деякі чекали з часу початку прийняття замовлень компанією в квітні 2016 року.

2. Почати заробляти

Tesla має досягти цілей виробництва, бо надходження необхідні для прибутковості. На початку наступного року необхідно буде виплатити, за оцінками, 1,2 мільярда доларів боргу і Tesla планує побудувати завод в Китаї за 2 мільярди доларів, що є ключовим для виходу компанії на найбільший ринок з продажу машин, наголошує CNN.

3. Врегулювати позови та розслідування

Після того, як Маск у Twitter оголосив про свої плани перетворити компанію на приватну, проти компанії постали позови від акціонерів, звинувачуючи його в неправдивих заявах про наявність "забезпеченого фінансування" і у спробах маніпулювати акціями. Ці позови не буде припинено лише через те, що компанія змінила свої плани бути приватною, попереджає CNN.

4. Повернути довіру Wall Street

Одна з причин швидкого зростання Tesla була готовність інвесторів надавати Маску фінансування. Однак, після першого захоплення, ринки виявили сумніви про спроможність Маска провести угоду з переведення Tesla у приватну площину в той час, як ціна акцій була 420 доларів. З часу його повідомлення у Twitter 7 серпня, ціна на акції впала майже на 20%.

5. Отримати допомогу

Маска закликають долучити до роботи заступника, який мав би великий досвід і допомагав би йому в щоденному керівництві компанією.

Шеріл Cендберг допомагала Марку Цукербергу створити Facebook, Ерік Шмідт допомагав засновникам Google Леррі Пейдж та Сергію Бріну з розміщенням акцій компанії.

Однак, для Маска залучити правильну людину буде нелегко. Багато керівників, за повідомленнями, полишили компанію через непостійний стиль керівництва Маска. Потреба в допомозі стала більш очевидною, після того, як Маск в інтерв'ю The New York Times говорив, що працює по 120 годин на тиждень і не має часу на спілкування з сім'єю та друзями.

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