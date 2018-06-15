Помпео після саміту США-КНДР в Сінгапурі їде в Сеул

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина почнеться у вівторок о 9 годині ранку за місцевим сінгапурським часом (понеділок, 21-ша год за Вашингтоном)

Президент США Дональд Трамп покине Сінгапур у вівторок увечері, після історичної зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, повідомили в понеділок в Білому домі. Раніше повідомлялося, що Трамп поїде в середу.

Білий дім у понеділок зробив заяву з приводу американсько-північнокорейського саміту в Сінгапурі. «Дискусії між Сполученими Штатами та Північною Кореєю тривають і просуваються швидше, ніж очікувалося», - наголошується в документі.

«Президент Дональд Трамп зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у вівторок о 9 годині ранку за місцевим часом. Привітавши один одного, президент Трамп і голова Кім проведуть зустріч за зачиненими дверима в присутності лише перекладачів, а потім - відбудеться робочий сніданок», - повідомляється далі в заяві.

«В ході розширеної зустрічі делегація Сполучених Штатів включатиме держсекретаря Майка Помпео, начальника апарату (Білого дому) Джона Келлі і радника з національної безпеки Джона Болтона. Прес-секретар Сара Сандерс, посол Сун Кім і старший директор Ради національної безпеки Метт Поттінґер приєднаються (до делегації) під час робочого сніданку», - наголошується в документі.

У заяві Білого дому також повідомляється, що у вівторок, після закінчення саміту, президент Трамп зустрінеться з журналістами о 8 годині вечора.

Напередодні першої в історії зустрічі між чинним президентом США і лідером Північної Кореї американське керівництво підкреслює, що будь-яка досягнута за її підсумками угода повинна привести до припинення ядерної та ракетної програм КНДР.

Як заявив в понеділок журналістам держсекретар Помпео, Вашингтон не допустить ніяких «хитких угод», подібних до тих, що укладали з Північною Кореєю попередні адміністрації.

«Кінцева мета наших дипломатичних зусиль з КНДР не змінилася: повна та неповоротна денуклеаризація Корейського півострова, яка підлягатиме перевірці - єдиний результат, прийнятний для США», - підкреслив Помпео, виступаючи перед журналістами в Сінгапурі.

Санкції залишаться в силі, поки Північна Корея повністю і з можливістю перевірки не знищить свої програми зброї масового ураження, додав Помпео.

«Якщо дипломатія не буде рухатися в потрібному напрямку, ці заходи будуть посилені», - сказав він.

За словами держсекретаря, він «дуже оптимістично» оцінює перспективи зустрічі Трампа з Кім Чен Ином і розраховує на успішний результат.

«Для кожної з цих країн є тільки дві людини, які можуть приймати рішення такого масштабу, і ці двоє людей (у вівторок) опиняться в одному приміщенні», - зазначив Помпео.

При цьому він відмовився уточнити будь-які подробиці про попередні переговори, які проводять в понеділок представники американських і північнокорейських властей.

При цьому Помпео зазначив, що США «готові дати гарантії безпеки, відмінні від тих, що Америка була готова надати раніше». «Це необхідно і доречно», - сказав він.

Однак держсекретар відмовився уточнити, чи включає це скорочення або повне виведення американського контингенту з Південної Кореї.

Трамп в понеділок провів робочий обід з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунем в його офіційній резиденції.

«Завтра на нас чекає особливо цікава зустріч, і я думаю, що все може вийти дуже добре, - сказав Трамп сінгапурському лідеру. - Ми високо цінуємо вашу гостинність, ваш професіоналізм і вашу дружбу».

Прем'єр-міністр привітав Трампа з майбутнім днем народження і підніс йому іменинний торт. 14 червня президенту США виповниться 72 роки.

У понеділок Трамп також поговорив по телефону з президентом Південної Кореї Мун Чен Іном, про що повідомили представники південнокорейської влади, які заявили, що, якщо саміт пройде успішно, це буде справжнім «подарунком» для всього світу.

«Президент Мун і президент Трамп зійшлися на думці, що Трамп і Кім Чен Ін зможуть досягти чудового результату, якщо двоє лідерів об'єднають зусилля, щоб знайти компроміс шляхом відвертої дискусії», - заявив журналістам офіційний представник Південної Кореї.

За його словами, Трамп обіцяв Мун Чже Іну, що відразу ж після саміту направить Помпео в Сеул з доповіддю про результати зустрічі.

Історична зустріч повинна відбутися у вівторок на великій території елітного готелю Capella на курортному острові Сентоза.

З нагоди саміту в Сінгапур з'їхалися приблизно 5 000 журналістів з усього світу, проте на територію готелю будуть допущені лише кілька американських і північнокорейських кореспондентів і фотографів.